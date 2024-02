Un programma di residenza internazionale, dedicato ai temi della natura e del paesaggio e rivolto ad artiste e artisti italiani e argentini, al fine di sviluppare lo scambio tra culture, favorendo la mobilità tra Italia e resto del mondo. C’è tempo fino al 29 febbraio per partecipare alla prima edizione del Premio Natura Naturans/Naturata, promosso dalla DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea del MIC – Ministero della Cultura, con l’Istituto VILLÆ – Villa Adriana e Villa d’Este e l’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires in Argentina, in collaborazione con l’UNTREF – Universidad Nacional Tres de Febrero e del suo MUNTREF – Centro de Arte Contemporáneo.

Le residenze artistiche promosse dal Premio danno la possibilità di approfondire ricerche su questioni legate agli elementi biologici e naturali, del paesaggio come ambiente ed ecosistema da tutelare, dell’acqua e delle sue simbologie, del giardino, degli orti e delle fontane come dispositivi che tentano di disciplinare tali elementi, nonché dell’impatto dell’uomo su clima e ambiente, in stretto contatto con gli elementi naturali e ambientali che caratterizzano le sedi ospitanti.

Partendo da questi presupposti, il Premio vuole incoraggiare la pratica di artisti e artiste che riflettono sulle questioni ambientali, sul problematico rapporto con il progresso e con l’industria alimentare, sul sistematico impoverimento delle risorse naturali, sulla fragilità e precarietà di un ecosistema estremamente complesso e delicato, sviluppando nel periodo di residenza una ricerca capace di reindirizzare lo sguardo e la percezione dello spettatore in prospettiva ecologica.

Per l’anno 2024 il Premio assegnerà delle borse di residenza a due artisti visivi, un italiano e un argentino, per soggiornare rispettivamente a Buenos Aires e a Tivoli, Roma, al fine di svolgere un periodo di ricerca sui temi della natura, del paesaggio, dell’ambiente, dei giardini e dell’acqua, senza vincoli di linguaggio o media utilizzati, per la durata di due mesi.

L’artista vincitore italiano sosterrà un periodo di residenza di due mesi, da maggio a luglio 2024, in Argentina, con l’assistenza dell’IIC Buenos Aires, con il contributo dell’UNTREF

e con il team curatoriale del MUNTREF, per lavorare a un progetto artistico che avrà come esito la realizzazione di un’opera site specific, di natura effimera e destinata a essere dismessa alla fine del progetto.

Il grant per la residenza è pari a 5mila euro, per far fronte alle spese quotidiane di sussistenza per i due mesi di soggiorno. L’organizzazione provvederà anche al biglietto aereo A/R per Buenos Aires dall’Italia e a mettere a disposizione uno spazio adeguato allo svolgimento di un progetto di ricerca, oltre che i materiali eventualmente necessari.

