Premio Scripta per la giovane critica d’arte: aperte le candidature

C’è tempo fino all’11 dicembre 2023, per partecipare alla seconda edizione del Premio Scripta per la giovane critica d’arte, promosso dall’associazione Scripta e dedicato alla promozione della letteratura critica impegnata, in particolare, nell’indagine dei rapporti tra arte contemporanea e sfera pubblica. L’omonima rassegna, diretta da Pietro Gaglianò, ha da poco concluso il suo programma che, con il titolo Essere comunità, ha portato incontri, laboratori, performance e nuove produzioni artistiche a Firenze e dintorni, tra la Libreria Brac e le Case del Popolo, coinvolgendo autori e artisti come Silvia Calderoni, Filippo Riniolo, Lucia Pessina e Lori Lako.

Con il Premio, Scripta vuole incoraggiare studiosi e studiose nella pubblicazione della propria ricerca, con una borsa di studio di 2mila euro e la pubblicazione di un saggio con la casa editrice Gli Ori, specializzata nei linguaggi dell’arte, nella collana I limoni. La prima edizione ha premiato Daniel Borselli con un progetto sulla rappresentazione della crisi climatica nelle estetiche dell’arte contemporanea. Il volume, nato da un’inedita indagine, Tristi tropi. Sulla possibilità di un’arte pubblica alla fine del mondo, è stato appena pubblicato dalla casa editrice Gli Ori ed è stato presentato nell’ambito della rassegna Scripta.

Le candidature sono aperte a persone sotto i 35 anni, di qualsiasi nazionalità, con piena padronanza della lingua italiana. È richiesto l’abstract per un saggio destinato alla pubblicazione: un progetto di ricerca indipendente e inedito, inerente ai temi dell’arte contemporanea nei rapporti con la sfera pubblica e gli studi sociali. Durante il periodo di ricerca e redazione del saggio è prevista una relazione di tutoraggio e confronto.

La candidatura deve essere inviata entro le ore 13 di lunedì, 11 dicembre 2023, all’indirizzo scriptalarteaparole@gmail.com. La candidatura deve contenere la bozza per il progetto da sviluppare in forma di saggio, il Curriculum vitae e una eventuale bibliografia di testi editi e inediti.

La selezione è affidata a una commissione formata da Giovanni Attili, professore associato di Urbanistica presso la Sapienza, Serena Carbone, docente e storica dell’arte, Paolo Gori, editore de Gli Ori, Maria Giovanna Mancini, storica dell’arte e critica d’arte, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Pietro Gaglianò, critico d’arte e direttore di Scripta. L’esito verrà comunicato entro la fine di dicembre, con l’impegno per il nome vincitore a ultimare il saggio per la pubblicazione entro settembre 2024.

Il Premio Scripta per la giovane critica d’arte è realizzato in collaborazione con Gli Ori editori contemporanei e Libreria Brac di Firenze, con il sostegno della Regione Toscana – Progetto realizzato nell’ambito del Bando Toscanaincontemporanea2023, con il contributo del Comune di Firenze.

Per il regolamento completo, si può cliccare qui.