Premio Vienna, una nuova residenza per approfondire la performance art

Un nuovo programma di residenza, dedicato specificamente alla performance art e rivolto a giovani artisti italiani, nella città d’elezione dell’Azionismo, una della correnti artistiche del Novecento più rivoluzionarie nel campo delle arti performative: è il Premio Vienna, la nuova iniziativa promossa dalla DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC – Ministero della Cultura, della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Istituto Italiano di Cultura di Vienna. Il Premio è realizzato in collaborazione con la Universität für angewandte Kunst Wien / Angewandte Performance Laboratory (APL).

L’iniziativa è riservata ad artisti italiani nati dopo il 31 dicembre 1988, con un’adeguata conoscenza della lingua inglese e preferibilmente anche della lingua tedesca, che operino nel settore specifico della performance art e che abbiano all’attivo almeno una mostra personale o un’azione artistica riconosciuta e significativa. Per rispondere al bando c’è tempo fino alle ore 12 del 24 agosto 2023.

I candidati che hanno già completato o stanno attualmente lavorando a progetti nel campo della performance art saranno valutati positivamente. Saranno inoltre valutati positivamente i progetti che adottano un approccio transdisciplinare e metodologie di “art-based research”.

Come per alte iniziative simili, promosse dalla DGCC, come il Premio New York – il cui bando è stato aperto pochi giorni fa – ai due vincitori selezionati da una Commissione verrà offerta la possibilità di trascorrere un periodo di sei mesi a Vienna, da novembre 2023 ad aprile 2024, per approfondire professionalmente le loro ricerche nell’ambito della performance art. Ai vincitori sarà attribuito un assegno mensile di 1.500,00 euro per spese quotidiane e sarà messo a disposizione un alloggio.

Durante la residenza, i due artisti selezionati parteciperanno alle attività organizzate dall’Istituto Italiano di Cultura di Vienna e da APL, tra cui sessioni di formazione settimanali, approfondimenti sui progetti di ricerca artistica presso APL, sessioni di commenti e coaching, eventi nell’ambito dei programmi di APL con artisti di Vienna e di tutto il mondo, e avranno l’opportunità di presentare la propria ricerca e pratica al pubblico durante o al termine della residenza.

Per tutte le informazioni, si può cliccare qui.