Quattro nuove opere per il Parco di Scultura di Viterbo: aperto il bando

C’è tempo fino al 29 febbraio 2020 per partecipare al bando per la realizzazione di quattro sculture, rivolto ad artisti under 40 da Sculture in campo, il Parco internazionale di scultura contemporanea inaugurato nel 2017 a Bassano in Teverina (Viterbo) su iniziativa di Lucilla Catania. Sculture in campo è un progetto in progress: ogni anno nuovi scultori posizionano le loro opere nel Parco diffuso che attraversa il comune laziale, dalle campagne al borgo storico. Oggi la collezione di sculture del Parco comprende opere di Lucilla Catania, Alberto Timossi, Francesca Tulli, Luigi Puxeddu, Andrea Fogli, Licia Galizia, Paolo Grassino e Vittorio Messina.

Il bando che trovate qui, appena pubblicato da Hidalgo Arte, offre la possibilità agli artisti che invieranno le proprie proposte entro i termini e che saranno selezionati da un comitato scientifico, di ricevere un finanziamento per la produzione della propria opera, che entrerà a far parte della collezione permanente di una nuova area del Parco di scultura, che prenderà il nome di “Valle delle Presenze”.

A fare da sfondo a tutto questo una natura di particolare bellezza e biodiversità, arricchita dalla forte presenza archeologica della campagna di Bassano in Teverina. Per questo i materiali da utilizzare per la realizzazione delle opere dovranno avere caratteristiche precise di durevolezza e resistenza agli agenti atmosferici, dovranno essere autoctoni (come il peperino, rocce tufacee, canne di bambù, tronchi di albero, ecc.), ecocompatibili, ecosostenibili e integrabili con il contesto naturalistico.