Un’opera d’arte per la nuova Torre della Scala di Milano: aperto il bando

A Milano, ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti ha indetto un concorso artistico per la realizzazione di un’opera d’arte per completare la nuova Torre del Teatro alla Scala, in via di completamento. L’opera sarà allestita sulla facciata accanto all’ingresso dell’edificio via Verdi 3 di cui, lo scorso ottobre, sono tati già inaugurati 11 piani di superficie già utilizzabili per uffici. Proseguono invece i lavori per la nuova sala prove sotterranea e negli spazi attigui. La struttura è stata progettata dagli architetti Mario Botta ed Emilio Pizzi ed è alta 38 metri, a cui si aggiungono 19 metri di sviluppo sotterraneo, per un volume totale di 17mila metri cubi e una profondità di 70 metri.

L’opera d’arte proposta per la facciata della Torre dovrà essere inedita e incentrata sul tema del concorso: Musica e Architettura. Il progetto artistico proposto dovrà dialogare con il progetto architettonico della Nuova Palazzina, «Prevedendo l’adozione di forme e motivi adatti al contesto e tenendo conto dell’ambito previsto per la sua collocazione», si legge nel bando. Le tecniche e i materiali per la realizzazione dell’Opera d’Arte potranno essere liberamente scelte dagli artisti, purché vengano assicurate le caratteristiche di staticità, stabilità, durata nel tempo, idoneità al contesto di riferimento, semplicità ed economicità di manutenzione, totale sicurezza degli utenti.

Al vincitore sarà conferito un premio di 85mila euro, «Da intendersi comprensivo di ogni onere relativo all’ideazione, produzione, trasporto, consegna, collocazione e trasferimento della proprietà dell’Opera d’Arte, inclusi tutti gli apprestamenti e tutte le prestazioni professionali correlate (quali, a titolo esemplificativo, gli oneri connessi alla predisposizione di documentazione tecnica, all’effettuazione delle verifiche statiche, all’attuazione delle necessarie misure di sicurezza ai fini della posa dell’Opera d’Arte), secondo quanto previsto dal Documento Tecnico a base di gara».

La Commissione Giudicatrice è formata da un rappresentante dell’amministrazione, dal progettista della costruzione, dal Soprintendente competente per zona o da suo delegato e da due artisti di chiara fama. L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del 27 marzo 2024 presso la sede legale di ARIA, in Via Taramelli 26 – 20124 Milano.

