Urbanizer: la call per documentare la creatività urbana di Napoli

C’è tempo fino al 26 novembre per rispondere alla call di URBANIZER: documentazione, formazione e operatività nell’ambito della creatività urbana, progetto sostenuto dalla quinta edizione di Creative Living Lab, promosso dalla DGCC – Direzione Creatività Contemporanea del MIC – Ministero della Cultura. Ideato dall’Associazione Arteteca / INWARD Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, con la collaborazione di Centro Studi BAP – Università degli Studi di Napoli Federico II, EAV Regione Campania e Comune di Napoli – Municipalità 6, il percorso di formazione gratuito URBANIZER selezionerà 20 giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti a Napoli o in provincia, per la documentazione e la produzione della creatività urbana.

Obiettivo generale del progetto è strutturare, presso il Centro Territoriale per la Creatività Urbana di Ponticelli (Napoli Est), sito nella stazione circumvesuviana Argine Palasport, un laboratorio dedicato a documentazione, promozione e formazione nell’ambito della creatività urbana. Si prevede l’attivazione di due laboratori. Il Laboratorio 1, Far sapere, è rivolto alla catalogazione di documenti, mentre il Laboratorio 2, Saper fare, è rivolto alla produzione di opere. I laboratori si concluderanno con la realizzazione di un podcast come esito del Laboratorio 1 e di un’opera murale come esito del Laboratorio 2, oltre che di una app, per organizzare in digitale documenti e opere.

I 20 beneficiari, introdotti da esperti e operatori, parteciperanno ad uno dei due percorsi. Con inizio gennaio 2024, ogni laboratorio avrà la durata di tre mesi con incontri due volte a settimane, cui seguiranno ricerca su campo, incontri con artisti e produzione degli output.

La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente online, compilando, entro le ore 23:59 del 26 novembre 2023, l’apposito modulo disponibile a questo link. I candidati saranno selezionati da una Commissione composta da cinque componenti, tra esperti e operatori del settore della creatività urbana, rigenerazione urbana e catalogazione.