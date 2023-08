A Milano, la Galleria Vittorio Emanuele è stata vandalizzata dai writer

Un risveglio decisamente fuori dall’ordinario per Milano, che stamattina ha visto l’ingresso del suo “salotto”, cioè l’arco della Galleria Vittorio Emanuele II, in piazza del Duomo, ricoperto da graffiti e tag. In realtà i vandali erano entrati azione nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:30, lasciando una serie di scritte verdi e nere con delle bombolette spray, distintamente visibili anche dal basso, proprio pochi metri sopra la famosa dedica “A Vittorio Emanuele II. I milanesi”.

L’azione non era passata inosservata né ai passanti né agli agenti del Nucleo Duomo della polizia locale, che sono saliti ma non hanno trovato i tre writers, nel frattempo dileguatisi tra i tetti. In piazza sono arrivati anche i Vigili del Fuoco con un’autoscala, pattuglie della polizia di Stato e gli agenti della Digos. Adesso sono al vaglio degli inquirenti le immagini registrate da alcune telecamere e dagli smartphone: nei video, molti dei quali ripresi dagli stessi passanti e immediatamente diventati virali sui social network, si notano almeno tre writers, completamente vestiti di nero.

Ancora in piazza del Duomo, a marzo, due attivisti per l’ambiente di Ultima Generazione avevano imbrattato la statua equestre di Vittorio Emanuele. I due attivisti, dopo aver lanciato la vernice sul monumento con degli estintori, avevano anche distribuito alcuni volantini, prima di essere bloccati e allontanati dai carabinieri. Ma nel caso dell’azione sul frontone neorinascimentale della Galleria Vittorio Emanuele II non sembrano esserci motivazioni di interesse generale o a sfondo civico o sociale.

Immediate le reazioni della politica. «Rabbia e disgusto. Questo è il sentimento di tutta Milano alla vista della Galleria Vittorio Emanuele II colpita da questi vandali. Gli autori di questo insulto a tutta la città vanno acchiappati e puniti. Allo stesso tempo c’è da chiedersi come siano riusciti a salire lassù per realizzare quell’abominio. Chi ha permesso quanto avvenuto, allo stesso modo dei vandali, deve essere punito in maniera esemplare», ha dichiarato Michele Albiani, consigliere comunale del Pd e presidente della commissione Sicurezza.

Puntuale anche Matteo Salvini, ministro dei Trasporti: «Vergogna senza fine. Faremo di tutto perché le Forze dell’Ordine prendano questi teppisti, che devono avere una lezione che si ricorderanno per tutta la vita, a base di carcere, multa e servizi sociali a favore di disabili e anziani. E se minorenni, che paghino mamma e papà, evidentemente un po’ distratti»