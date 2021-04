Il Colosseo con l’arena e i sotterranei, le case degli Imperatori sul Palatino, il Museo Archeologico di Napoli e gli Scavi di Pompei, la Venaria Reale, i Musei Reali di Torino. Tutti in un solo luogo. Dove? A portata di clic, ovviamente. CoopCulture, cooperativa operante nel settore dei beni e delle attività culturali in tutta Italia, ha presentato LIVE Culture, una nuova piattaforma online che permetterà di visitare musei e luoghi della cultura, anche se chiusi a causa delle restrizioni per la pandemia e distanti. Anzi, considerando che sulla nuova piattaforma sono riuniti diversi musei e siti culturali, sarà anche possibile effettuare una sorta di “ri-connessione” tra luoghi lontani nello spazio ma prossimi dal punto di vista tematico o storico.

Spesso, in questi mesi, abbiamo scritto di progetti di realtà virtuale e di programmi di digitalizzazione delle collezioni museali, tra gli ultimi, quello del Louvre di Parigi, per permettere alle persone di fruire delle opere anche in questo periodo di chiusure generalizzate e diffuse. Ma in questo caso, non si tratta di un tour registrato perché, come lascia intendere il nome, la visita sarà “dal vivo”, cioè in diretta. Ad accompagnarci nel percorso di visita saranno infatti archeologi e storici dell’arte, che interagiranno con l’utenza e con il contesto reale e virtuale in cui si svolge la visita.

«Fin dal primo lockdown, mentre tutto si fermava, noi abbiamo caparbiamente deciso di resistere facendo al meglio quello che sappiamo fare: progettare guardando al futuro», spiegano da CoopCulture. «La piattaforma è il risultato di mesi di ibridazione creativa tra gli operatori didattici e gli sviluppatori digitali, una modalità di team working che caratterizza ormai da diversi anni l’evoluzione di CoopCulture per migliorare accessibilità e fruibilità del patrimonio, combinando competenze umanistiche e nuove tecnologie, grazie alle agevolazioni di Industria 4.0».

Ideata e realizzata da CoopCulture in collaborazione con Twiceout, LIVE – Live Interactive Virtual Experience è il sistema principale della piattaforma, una tecnologia integrata che coniuga la decennale esperienza nella didattica museale e la stretta relazione con il mondo della scuola, la profonda conoscenza dei pubblici e delle loro esigenze di CoopCulture, con le migliori tecnologie disponibili e il know-how in campo tecnologico, produttivo e creativo di Twiceout, start up ad alto contenuto innovativo. In questo modo, sarà possibile per gli utenti partecipare a virtual tour ad altissima risoluzione con fotosferiche a 360°, video-visite full hd, game arricchiti da contenuti culturali sviluppati da operatori didattici, il tutto realizzato di concerto con le diverse istituzioni culturali coinvolte.

La piattaforma è dedicata soprattutto agli studenti di ogni ordine e grado. «Sono loro che da oltre un anno hanno dovuto rinunciare alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione, perdendo quel rapporto indispensabile nello studio con l’esplorazione e la conoscenza del proprio territorio ma anche con la scoperta delle testimonianze più lontane», continuano da Coopculture. Ma, essendo appunto live e, quindi, adattabile, responsive, il tour è accessibile anche ai turisti, per i quali l’esperienza digitale è l’unico modo per mantenere viva la percezione della bellezza del nostro patrimonio culturale. «Con la speranza comunque che si ritorni a visitare, LIVE Culture potrà continuare, in entrambi i casi, a rappresentare un modo per far vivere una “pre-esperienza” che accresca la motivazione alla visita dal vivo oppure arricchisca l’esperienza già vissuta con contenuti di approfondimento».