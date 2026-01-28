28 gennaio 2026

Nasce l’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale

Beni culturali

di

Il Ministero della Cultura ha istituito un nuovo centro per la gestione dei rischi del patrimonio culturale: l’ICRI avrà sede a Roma e si occuperà di sviluppare una strategia proattiva per anticipare le criticità

Che il nostro patrimonio culturale sia un sistema interconnesso e fragilissimo è ormai assodato e, proprio per questo, il Ministero della Cultura ha oggi annunciato la creazione di un nuovo organismo per rafforzare le capacità dello Stato di prevenire e contrastare le minacce più ingenti che pesano sui beni culturali italiani. Questa nuova ramificazione del MiC si chiamerà Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale – ICRI e avrà sede a Roma.

L’ICRI nasce, in particolare, dall’esperienza maturata nella gestione delle emergenze, soprattutto di carattere sismico, che hanno danneggiato il patrimonio negli anni. Esso è stato concepito come un organismo dotato di autonomia speciale, inserito a pieno titolo nel Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale. L’obiettivo è quello di garantire continuità e una visione di lungo periodo dei piani di monitoraggio ordinari e straordinari, superando la logica emergenziale che ha finora caratterizzato molte delle risposte operative.

Alcune delle funzioni di competenza dell’ICRI saranno: la standardizzazione di procedure e documentazione per l’aggiornamento della Carta del rischio del patrimonio culturale, la progettazione di sistemi informativi avanzati, e la promozione di innovazioni tecnologiche applicate alla tutela e alla gestione dei dati sul patrimonio. Ampio spazio viene inoltre riservato alla cooperazione scientifica e tecnica con tutta una serie di università e centri di ricerca, sia sul territorio italiano che a livello internazionale.

L’ICRI è stato istituito senza nuovi oneri per la finanza pubblica: secondo il comunicato, l’istituzione interamente sulla riorganizzazione e ottimizzazione delle risorse preesistenti all’interno del Ministero.

L’istituzione di un centro specializzato nei rischi culturali rappresenta un riconoscimento ufficiale della necessità di passare da una gestione reattiva a una strategia proattiva, in grado di anticipare e mitigare le criticità prima che si trasformino in danni irreversibili. Per il Ministero, si tratta perciò di consolidare una visione di tutela che sia continua e coordinata, mettendo in campo competenze multidisciplinari e strumenti digitali avanzati.

