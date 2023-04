La storia di Genova è quella del suo mare. E la storia del mare è anche quella di Genova, dei suoi palazzi, delle sue persone. A questo rapporto inscindibile, che ha modellato la società e la cultura, le personalità e la collettività della città, è dedicata l’edizione 2023 dei Rolli Days, il progetto promosso dal Comune di Genova, con il supporto del MIC – Ministero della Cultura. “Il mare e il suo legame con le più importanti famiglie aristocratiche genovesi nel periodo d’oro della Repubblica – El Siglo de Los Genoveses”, è il titolo della manifestazione che, dal 28 aprile all’1 maggio 2023, aprirà le porte di più di 30 palazzi del centro storico, compresi nell’ambito del sito UNESCO “Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli”, insieme alle ville suburbane del Ponente, tra i quartieri di Sampierdarena, Cornigliano, Pegli e Voltri. Novità di questa edizione dei Rolli Days, la quindicesima, l’apertura dei 12 Palazzi che si affacciano su via Garibaldi-Strada Nuova.

Il sito del centro storico di Genova è stato incluso nella lista del nel Patrimonio dell’umanità UNESCO nel 2006 e comprende, in particolare, Le Strade Nuove – Via Giuseppe Garibaldi, già Strada Nuova o Via Aurea, Via Cairoli, già Strada Nuovissima, via Bensa e via Balbi – un gruppo di strade edificate dall’aristocrazia genovese tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento, quando la Repubblica di Genova era all’apice del suo potere marittimo e finanziario. In questo ambito, i “Palazzi dei Rolli” sono un gruppo di residenze nobiliari che, al tempo dell’antica Repubblica, avevano l’obbligo, sulla base di un sorteggio dagli elenchi di palazzi, detti “rolli”, di ospitare le alte personalità che si trovavano a Genova in visita di Stato.

Tra gli edifici, si trovano alcuni esempi importanti di architettura tardo-rinascimentale e barocca, a tre o quattro piani, con scaloni aperti, cortili, loggiati e giardini. Nel 1622, il pittore fiammingo Peter Paul Rubens pubblicò ad Anversa un libro sui Palazzi di Genova, illustrando alcuni dei più importanti palazzi dei Rolli, da lui considerati il più elegante modello di residenza del perfetto gentiluomo europeo, con tavole dedicate alle facciate, alle piante, alla struttura. Tra gli edifici mirabili da scoprire grazie ai Rolli Days, palazzo Pantaleo Spinola o palazzo Gambaro, risalente al 1558 e incluso da Rubens nella sua raccolta, palazzo Cattaneo Della Volta, famoso anche per la ricchezza della sua quadreria, oggi purtroppo dispersa, e palazzo Domenico Grillo, conosciuto per i cicli pittorici che ne animano gli interni.

I tour si snodano lungo cinque diversi itinerari, che conducono il visitatore alla scoperta del tessuto urbano ove hanno sede i Palazzi e dove prese vita la loro storia. Ogni percorso prevede l’ingresso e la visita a due Palazzi appartenenti al Sistema dei Rolli. Inoltre, in programma anche un percorso guidato inedito, con partenza dal mare, per scoprire l’essenza di quel legame profondo che da sempre lega la Superba e le sue più importanti famiglie aristocratiche al mare.

Altra occasione per vivere il racconto dei Palazzi dei Rolli, delle famiglie che li abitavano e del loro rapporto con il mare è il tour del porto in battello. Un divulgatore scientifico dei Rolli Days accompagnerà gli utenti spiegando la storia della città da un punto di vista insolito. Una città dalla straordinaria cultura, una città di mare che sul mare ha fondato la sua ricchezza, una città di uomini, palazzi e tesori artistici unici al mondo. Il percorso consentirà di giungere nelle vicinanze della Lanterna e della celebre “Collina di Castello”, primo nucleo storico abitativo della città, garantendo una suggestiva visione della città dal mare.

Per il programma completo, potete cliccare qui.