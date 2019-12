Viareggio: in discarica l’opera donata da Giulio Turcato e scoppia il caso

Che fine ha fatto l’opera Oceaniche che Giulio Turcato (1912, Mantova – Roma, 1955) ha donato al Comune di Viareggio (città a cui fu molto legato e in cui è sepolto) nel 1990, installata, fino a pochi giorni fa in Piazza Puccini e sparita nottetempo?

La risposta arriva tra le polemiche: il Comune, a specifica domanda, aveva risposto di averla rimossa per motivi di sicurezza, ma ben presto sui social sono apparse immagini che documentano la presenza delle parti che componevano l’opera gettate tra le erbacce di deposito gestito dalla società comunale che si occupa dei rifiuti.

Il sindaco, Giorgio Del Ghingaro, ribatte, sempre via social, e parla di strumentalizzazione a fini politici e sottolinea che si tratta, in realtà, di un’operazione di restauro, perché le basi necessitavano di manutenzione. Fosse anche vero, le condizioni di “conservazione” delle componenti dell’opera, in attesa di essere ricollocate, non sono certo idonee e gettano qualche perplessità sulle motivazioni fornite dall’amministrazione.