Ville Aperte in Brianza: le dimore di delizia si svelano al pubblico

Ritorna per la sua tranche primaverile, nel fine settimana del 6 e 7 maggio 2023, Ville Aperte in Brianza, il progetto gestito e coordinato dalla Provincia di Monza e Brianza, che apre le porte delle dimore storiche lombarde. Per questa 21ma edizione, saranno 28 i comuni coinvolti, sparsi nelle cinque province lombarde di Monza e Brianza, Lecco, Como, Città Metropolitana di Milano e Varese. 33 le ville storiche che mostreranno i propri tesori di architettura al pubblico, dando impulso al progetto di un loro inserimento nel catalogo dei luoghi e dei monumenti Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Il calendario di aperture è impreziosito dalla presenza di Palazzo Rasini a Cavenago di Brianza, costruito a partire dal XVI secolo e custode di importanti cicli di affreschi e stucchi, realizzati tra ‘500 e ‘700 da celebri pittori attivi a Milano, tra cui Mattia Bortoloni, Carlo Antonio Procaccini, Giovanni Stefano Montalto, Giovanni Paolo Cavagna. Ma il programma è ricchissimo e tutto da scoprire, incentrato sulle cosiddette ville di delizia, dimore di pregio costruite a partire dal XVI secolo e fino al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi che, in Brianza, trascorrevano lunghi periodi di vacanza e riposo, beneficiando del clima particolarmente salubre presente a nord di Milano.

Tra gli altri siti visitabili il 6 e il 7 maggio, autentici capolavori architettonici quali Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno (MB), Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi a Merate (LC), Villa la Rocchetta a Bosisio Parini (LC), Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate (MI), Villa Gianetti a Saronno (VA) e Villa Majnoni d’Intignano a Erba (CO). Alcune di esse sono sempre aperte durante tutto l’anno e fruibili dai visitatori, altre invece non sono normalmente accessibili, per cui la loro apertura straordinaria rappresenta un’occasione unica per visitarle e conoscerle.

Per tutte le informazioni sulle visite, si può cliccare qui.