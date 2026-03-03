03 marzo 2026

Alberto Barbera riconfermato alla Mostra del Cinema di Venezia fino al 2028

Il CdA della Biennale di Venezia ha confermato Alberto Barbera come direttore artistico della Mostra del Cinema per il biennio 2027-2028: è in carica dal 2012

Il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, ha confermato Alberto Barbera nell’incarico di Direttore artistico del Settore Cinema per gli anni 2027 e 2028. Il mandato attualmente in corso, deliberato nel 2024, si concluderà dopo l’83ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si terrà dal 2 al 12 settembre 2026. Il rinnovo darà dunque continuità alla guida della Mostra fino al 2028.

La decisione, come si legge nel comunicato ufficiale, è motivata dai «Risultati ottenuti nella riconosciuta qualità delle selezioni», dalla capacità di scoprire e lanciare nuovi talenti a livello internazionale, oltre che dall’impegno nella diffusione della cultura cinematografica e nell’ampliamento del pubblico. Un riconoscimento che arriva al termine di un’edizione 2025 particolarmente apprezzata, con titoli come After the Hunt di Luca Guadagnino, Frankenstein di Guillermo del Toro e House of Dynamite di Kathryn Bigelow. Il Leone d’Oro è stato assegnato a Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, confermando il profilo internazionale e autoriale della selezione.

Barbera è alla guida del festival dal 2012, dopo una prima direzione tra il 1998 e il 2001. Sotto la sua responsabilità, la Mostra ha consolidato un’identità capace di coniugare cinema d’autore, grandi produzioni e scoperta di nuovi registi, rafforzando il ruolo del Lido nel calendario globale dei festival e nella stagione dei premi internazionali.

Il suo percorso professionale affonda le radici nella critica e nella programmazione culturale. Laureato in Lettere Moderne all’Università di Torino con una tesi in Storia e Critica del Cinema, ha diretto dal 1989 al 1998 il Torino Film Festival, contribuendo a definirne il profilo attento al cinema indipendente e alla ricerca. Dal 2004 al 2016 è stato Direttore del Museo Nazionale del Cinema, esperienza che ha ampliato la sua visione curatoriale e istituzionale.

Nel corso degli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali: nel 2000 è stato nominato Chevalier des Arts et des Lettres dalla Repubblica Francese; nel 2021 ha ottenuto l’International Achievement in Film Award dalla rivista Variety e nel 2022 un Tributo speciale ai Gotham Awards di New York, premi attribuiti anche alla Biennale di Venezia. Dal 2020 è membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che assegna gli Oscar, e dal 2019 è inserito da Variety tra le 500 personalità più influenti dell’industria dello spettacolo.

