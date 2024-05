Cinema Godard: l’estate 2024 alla Fondazione Prada di Milano

Giorgio Moroder, Małgorzata Szumowska, Michał Englert, Yervant Gianikian e poi i grandi classici, sia quelli storici, a là 2001 Odissea nello Spazio, titolo apicale di Stanley Kubrick del 1968, che quelli “istantanei”, come Perfect Days, poetico lavoro di Wim Wenders del 2023. L’estate 2024 del Cinema Godard di Fondazione Prada, a Milano, si annuncia ricchissima di incontri e di occasioni, per riscoprire alcune chicche nascoste della cinematografia d’autore o per conoscerne gli orizzonti inediti. Di certo, ci saranno molti motivi per alzarsi dal divano di casa e accomodorsi in poltrona.

Cinema Godard: un festival in continua evoluzione

Negli ultimi 20 anni, Fondazione Prada ha promosso numerose attività nell’ambito del cinema, in connessione con le arti visive e le nuove tecnologie. Dal 2015 ha fatto convivere all’interno del suo cinema una pluralità di generi e, con la sua nuova programmazione, inaugurata a febbraio 2023 e curata da Paolo Moretti, si punta ad ampliare ulteriorimente il campo. Per tenere traccia della diversità e della complessità del panorama cinematografico, sono state sviluppate quindi diverse sezioni tematiche, come in un festival in continua evoluzione.

Da febbraio 2023 a giugno 2024 il programma cinema della Fondazione è stato caratterizzato da una lunga serie di incontri con registe, attori, autorici e artisti, tra i quali Wes Anderson, Jonas Carpignano, Anton Corbijn, Willem Dafoe, Michelangelo Frammartino, Agniia Galdanova, Joanna Hogg, Elena López Riera, Pietro Marcello, Lucrecia Martel, Roberto Minervini, Paul B. Preciado, Eli Roth, Céline Sciamma, Erige Sehiri, Jia Zhangke, Rebecca Zlotowski, Yuri Ancarani, Peter Fischli, Beatrice Gibson, Miranda July, Diego Marcon e Fiona Tan.

Concepito come «Un laboratorio di nuove idee e uno spazio di formazione culturale», il Cinema Godard dimostra «L’impegno della Fondazione nella diffusione dei linguaggi cinematografici e visivi e nell’esplorazione di forme di narrazione emergenti, attivando un luogo di conoscenza del mondo e della vita delle persone», come afferma la Presidente e Direttrice Miuccia Prada.

Cinema Prada, estate 2024: gli incontri

La sezione #Queerelle esplora il cinema queer contemporaneo in collaborazione con MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer di Milano. Domenica 9 giugno la regista Małgorzata Szumowska e il regista Michał Englert presentano in anteprima il loro ultimo film Woman of (2023), in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

La sezione #Studio esplora inedite contaminazioni tra cinema e arti visive: sabato, 15 giugno, si terrà la proiezione del film Frente a Guernica (2023) degli artisti e registi sperimentali Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2023. A seguire, una conversazione tra Yervant Gianikian e Paolo Moretti.

Si prosegue il 16 giugno con Quattro figlie (Four Daughters) (2023), film della regista documentarista Kaouther Ben Hania, vincitore del premio L’Œil d’or al Festival di Cannes nel 2023 e candidato per il miglior documentario ai Premi Oscar 2024. La proiezione del film, in uscita in Italia con I Wonder il 27 giugno, è accompagnata da una conversazione tra la regista e Paolo Moretti.

Grande attesa per il 29 giugno, con la masterclass del produttore discografico e compositore Giorgio Moroder, vincitore di tre premi Oscar, quattro Golden Globe, un David di Donatello e quattro Grammy Award per le indimenticabili colonne sonore realizzate per film di culto come Top Gun (1987) di Tony Scott, Flashdance (1984) di Adrian Lyne e Fuga di Mezzanotte (1979) di Alan Parker. Moderato da Manlio Gomarasca e Paolo Moretti, l’incontro sarà preceduto dalla proiezione di Giorgio Moroder presents Metropolis (1927-1984) che ripropone il capolavoro di Friz Lang nella versione restaurata del 1984 con la colonna sonora realizzata dallo stesso Moroder che include il brano Love Kills, scritto a quattro mani con Freddie Mercury.

I film in programma tra giugno e luglio

In un tripudio di generi, dalla sci-fi al thriller, dal drama alla romance, la programmazione estiva del Cinema Godard continua con le sezioni dedicate alle proiezioni di alcuni dei titoli più significativi tra le nuove uscite e quelli che bisogna aver visto almeno una volta nella vita. Uno sguardo quindi all’attuale stagione cinematografica con titoli come Anselm (2023), il documentario di Wim Wenders dedicato ad Anselm Kiefer, Civil War (2024) il film d’azione concettuale e tremendamente attuale di Alex Garland, e Challengers (2024), una storia di sport ma raccontata con lo stile unico di Luca Guadagnino, senza tralasciare i classici come Donnie Darko (2001) di Richard Kelly e Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970) di Elio Petri.

Dal 5 al 14 luglio la nuova sezione #Flashback include alcuni dei film più interessanti dell’ultima stagione del Cinema Godard. La selezione include titoli come 2001 Odissea nello Spazio, Apocalypse Now Final Cut (1979 – 2019) di Francis Ford Coppola, Asteroid City (2023) di Wes Anderson, Blade Runner Final Cut (1982 – 2007) di Ridley Scott, Hiroshima mon amour (1959) di Alain Resnais, Hong Kong Express (1994) e In the Mood for Love (2001) di Wong Kar-Wai, L’Atalante (1934) di Jean Vigo e The Fire Within – A Requiem for Katia and Maurice Krafft (2022) di Werner Herzog, tra gli altri.

Per il calendario completo delle proiezioni potete cliccare qui.