81ma Mostra del Cinema di Venezia: film, serie tv e star arrivano in Laguna

83 lungometraggi della Selezione Ufficiale, 17 cortometraggi e anche cinque serie tv e una lunghissima carrellata di stelle, da Brad Pitt e George Clooney, insieme per Wolfs, il film di Jon Watts, a Lady Gaga e Angelina Jolie, fino a Tilda Swinton, Julianne Moore e John Turturro. Questi alcuni dei numeri e dei protagonisti della 81ma Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre 2024, i cui titoli in concorso e fuori concorsi sono stati presentati oggi, in occasione di una conferenza stampa alla presenza di Pietrangelo Buttafuoco e Alberto Barbera, rispettivamente, Presidente della Biennale e direttore della sezione Cinema.

L’apertura è stata affidata Beetlejuice Beetlejuice, che segna il ritorno al cinema di Tim Burton con una rilettura contemporanea del film cult del 1988. Si chiude il sipario, invece, con l’ultimo lavoro di Pupi Avati, L’orto americano, con Filippo Scotti, Rita Tushingham, Chiara Caselli.

Saranno poi cinque i film italiani in concorso: Campo di battaglia di Gianni Amelio con Alessandro Borghi e Gabriel Montesi, Vermiglio di Maura Delpero con Tommaso Ragno, Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Toni Servillo e Elio Germano, Queer di Luca Guadagnino con Daniel Craig e Diva Futura di Giulia Steigerwalt con Pietro Castellitto, Barbara Ronchi, Denise Capezza. Fuori concorso due cortometraggi d’autore: Se posso permettermi Capitolo II di Marco Bellocchio, e Allegorie citadine di Alice Rohrwacher con l’artista francese JR.

Nonostante, di e con Valerio Mastandrea, aprirà la sezione Orizzonti, il 28 agosto in Sala Darsena, mentre sarà September 5 di Tim Fehlbaum ad aprire giovedì, 29 agosto, la sezione Orizzonti Extra in Sala Giardino.

Ritroveremo poi Pedro Almodóvar con The Room Next Door, mentre Angelina Jolie interpreterà la cantante lirica Maria Callas, in Maria di Pablo Larraìn: nel cast anche Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher. Curiosità per Nicole Kidman e Antonio Banderas in Baby girl e grande attesa per Joaquin Phoenix e Lady Gaga in Joker: Folie a deux, di Todd Phillips, che già cinque anni fa aveva vinto il Leone d’oro con il primo episodio della storia incentrata sull’oscuro antagonista di Batman. Insomma, se la scorsa edizione della Mostra del Cinema risentiva degli strascichi degli scioperi di Hollywood, questa volta le star non mancheranno.

Spazio anche alle serie tv dal taglio autoriale, come Disclaimer di Alfonso Cuaron con Cate Blanchett e Kevin Kline, e poi Los años nuevos di Rodrigo Sorogoyen del Amo, Families like ours di Thomas Vinterberg. Occhi aperti per M – Il figlio del secolo di Joe Wright tratto dal fortunatissimo romanzo di Antonio Scurati con Luca Marinelli nei panni di Mussolini.