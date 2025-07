Come sarà la prossima Mostra del Cinema di Venezia? Tutte le anticipazioni

Ieri, 22 luglio 2025, il Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e il Direttore del settore Cinema Alberto Barbera hanno annunciato la selezione ufficiale dell’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si terrà al Lido di Venezia dal 27 agosto al 6 settembre 2025. Un’edizione ricca di titoli attesissimi, debutti mondiali e ritorni di grandi nomi del cinema internazionale.

Ad aprire il Concorso sarà Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino. Accanto a lui, altri quattro titoli italiani si contendono il Leone d’Oro: Elisa di Leonardo Di Costanzo, Duse di Pietro Marcello, Un film fatto per bene di Franco Maresco e Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi. Tra le pellicole più attese della selezione spicca senza dubbio Frankenstein di Guillermo del Toro, con Oscar Isaac, Jacob Elordi e Christoph Waltz, insieme al nuovo lavoro di Jim Jarmusch, Father Mother Sister Brother, tre episodi dedicati al tema delle relazioni familiari.

Yorgos Lanthimos —vincitore del Leone d’Oro nel 2023 con Povere Creature— torna a Venezia con Bugonia, adattamento di un film coreano del 2003, ancora una volta con Emma Stone come protagonista. Non manca poi il contributo del regista di culto Park Chan-wook con No Other Choice, mentre Olivier Assayas firma The Wizard of the Kremlin, con Jude Law nei panni di Vladimir Putin in una vertiginosa ascesa al potere.

Fuori Concorso, la Mostra propone 19 restauri di film storici e 9 documentari dedicati al cinema, tra cui Holofiction di Michal Kosakowski: un film-saggio sull’Olocausto costruito interamente a partire da frammenti di film e serie televisive. Tra gli eventi più rilevanti della sezione, anche la prima mondiale di Ghost Elephants, il nuovo film di Werner Herzog, a cui verrà consegnato il Leone d’Oro alla carriera.

Grandi nomi anche fuori gara: After The Hunt di Luca Guadagnino vedrà Julia Roberts — per la prima volta alla Mostra — protagonista assoluta; Marc by Sofia di Sofia Coppola è un documentario sulla figura di Marc Jacobs; mentre In the Hand of Dante di Julian Schnabel promette di essere uno degli eventi cinematografici dell’anno, con un cast che include John Malkovich, Al Pacino, Martin Scorsese, Jason Momoa e Oscar Isaac.

Confermata, come negli anni precedenti, anche l’attenzione della Mostra alle serie TV d’autore, con titoli come Etty di Hugai Levi e Il Mostro di Stefano Sollima, che ripercorre le prime fasi dell’inchiesta sul mostro di Firenze.

Per la prima volta, infine, Venezia dedica una sezione al rapporto tra cinema e musica: quattro progetti esploreranno le carriere di Nino D’Angelo, Piero Pelù, Francesco De Gregori e la storia del leggendario festival di musica folk di Newport.

Con una selezione che intreccia grandi nomi del cinema internazionale, nuove voci autoriali e progetti trasversali tra i linguaggi, la 82. Mostra del Cinema di Venezia si conferma ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi e rilevanti nel panorama cinematografico mondiale.