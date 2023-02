Comizi d’amore di Pasolini ma in salsa contemporanea. Arriva al cinema il documentario di Finazzer Flory

Domenica 5 marzo, alle 15, giorno dell’anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il Cinema Arlecchino di Milano ospiterà una proiezione speciale in anteprima del film Altri Comizi d’Amore di Massimiliano Finazzer Flory, documentario ispirato agli scritti di uno degli intellettuali più grandi e discussi del Novecento italiano: «È uno sguardo da dentro gli occhiali da sole di Pier Paolo Pasolini, una visione in bianco e nero per un’estetica che livella senza differenze di ceto e di colore la gente su un tema: cos’è l’amore?», afferma il regista. «Altri Comizi d’Amore offre voce e volto ad un Paese che crede nella diversità a partire dalla poesia. Un’umanità trasversale: compagni di classe di Pasolini e studenti di oggi, cantanti, scrittori, homeless, portatori di handicap, preti francescani ed ex tossicodipendenti, travestiti e attrici hard, insieme a ragazzi e ragazze dei giorni nostri. Volti sconosciuti e volti che l’hanno conosciuto come Blasco Giurato, Ornella Vanoni, Fulvio Abbate, Maria Rita Parsi. Girato a Roma, Milano, in Friuli a Casarsa della Delizia e nella laguna di Grado. Dalla chiesetta in cui il giovane Pasolini andava a messa, alla laguna di Grado dove Pier Paolo fu regista di Medea, dal cimitero di Casarsa alla sua prima casa a Roma, tra le vie di Milano verso lo stadio San Siro si racconta e si rappresenta Altri Comizi d’Amore lungo un viaggio in bianco e nero per restituire un’epoca perduta ma non perdente e tuttavia ancora possibile quella dell’impegno dove trovare il coraggio per guardare in faccia il male e far vincere una domanda sulla fede, sulla speranza, sulla carità.»

Prodotto da Movie&Theater in collaborazione con Rai Cinema e Centro Studi Pier Paolo Pasolini Casarsa della Delizia, con il sostegno di IGT e il patrocinio della FICE, il film sarà presentato anche il 7 marzo a Roma, al Cinema Farnese.