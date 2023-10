Festa del Cinema di Roma 2023: la manifestazione entra nel vivo

Entra nel vivo la 18ma edizione della Festa del Cinema di Roma, che proseguirà fino al 29 ottobre 2023 con un ricchissimo programma di presentazioni, incontri, omaggi, eventi e, ovviamente, film. Se nell’Auditorium Parco della Musica si svolgerà l’epicentro della manifestazione, con le principali sale di proiezione e il red carpet, il calendario degli appuntamenti si diffonderà in altri luoghi e realtà culturali della Capitale, come il Teatro Palladium e il Cinema Nuovo Sacher, che presenterà una selezione di titoli realizzata da Nanni Moretti, ma ache il MAXXI e il Palazzo delle Esposizioni.

Riconosciuta ufficialmente dalla FIAPF – Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films, la manifestazione è organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma grazie al supporto dei Soci Fondatori e del Main Partner, BNL Gruppo BNP Paribas. Direttrice Artistica della Festa del Cinema è Paola Malanga, giornalista e critica cinematografica, tra i fondatori della rivista Duel e tra i principali collaboratori di Paolo Mereghetti per il Dizionario dei Film, autrice di celebri saggi su alcuni grandi autori del cinema mondiale e vicedirettrice di Rai Cinema. Nel suo lavoro, Malanga è affiancata da un comitato di selezione composto da: Giovanna Fulvi, esperta di cinema asiatico, tra i programmatori del Festival di Toronto; Enrico Magrelli, critico cinematografico, ex Direttore della Settimana internazionale della critica; Emanuela Martini, critica cinematografica, ex Direttrice del Torino Film Festival; Nico Marzano, Responsabile della sezione cinema dell’ICA (Institute of Contemporary Art di Londra); Alberto Pezzotta, critico e storico del cinema, ex membro del comitato di selezione della Mostra del Cinema di Venezia.

Dallo scorso anno, nel suo regolamento lha incluso anche un concorso internazionale: i film saranno giudicati da una giuria composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti. Nella sezione Progressive Cinema sono comprese le categorie Miglior film, Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Premio “Monica Vitti” alla miglior attrice, Premio “Vittorio Gassman” al miglior attore, Premio speciale della Giuria a scelta tra fotografia, montaggio, colonna sonora originale. Il Premio del pubblico andrà al miglior film in concorso. In programma anche la sezione Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas e il Premio “Ugo Tognazzi” alla miglior Commedia. Il programma ospiterà altre sezioni non competitive. In programma anche Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema e dedicata alle giovani generazioni, che si svolge nelle medesime date della Festa secondo un proprio regolamento.

Domani, venerdì 20 ottobre, alle ore 16, presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Isabella Rossellini riceverà il Premio alla Carriera della 18ma edizione della Festa del Cinema di Roma. Il riconoscimento sarà consegnato da Renzo Arbore e Alice Rohrwacher nel corso di una masterclass che l’artista terrà con il pubblico della Festa. La manifestazione proporrà inoltre agli spettatori una retrospettiva di opere che l’hanno vista protagonista come filmmaker, sceneggiatrice e attrice di straordinario valore.

