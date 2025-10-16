Si è srotolato l’iconico tappeto rosso per la 20ma edizione della Festa del Cinema di Roma: fino al 26 ottobre 2025, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, al Maxxi e in altre sedi della capitale, si svolgerà una ricca programmazione cinematografica. La giuria selezionata quest’anno è presieduta da Paola Cortellesi, attrice, regista, sceneggiatrice, che vinse proprio in questa sede il Premio del Pubblico, il Premio Speciale della Giuria e la Menzione speciale miglior opera Prima, con il film C’è ancora un domani. I giurati avranno l’onere e l’onore di assegnare i premi al Miglior film, Gran Premio Giuria, Miglior regista, Miglior sceneggiatura, premio Monica Vitti alla miglior attrice e Premio Vittorio Gassman al miglior attore, ai 18 titoli in gara.

Il cinema di Roma è una festa tutta italiana ma non mancheranno nomi hollywoodiani a scaldare il pubblico e a far rivivere la dolce vita anche se per pochi giorni. Sono attesi Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Nick Nolte e molti altri. Lo sguardo dal mondo è garantito dalla partecipazione di 38 Paesi, che hanno scelto questa occasione per presentare storie potenti, tra dramma e memoria, raccontando realtà lontane che grazie alla magia del cinema diventano nostre.

«Sarà un tempo di scambi virtuali e di incontri reali», sostiene la direttrice artistica Paola Malanga, per una kermesse che unisce festa e competizione. La manifestazione si divide in due parti: si celebra il cinema attraverso un concorso che, nel tempo, si è ritagliato un ruolo importante nel panorama internazionale; contemporaneamente, grazie a dibattiti, focus e incontri, si riflette sulla storia dei Maestri della cinematografia d’autore e sul dialogo con altre arti, come la fotografia. L’immagine ufficiale di questa speciale edizione, non a caso, è un omaggio al geniale fotografo Franco Pinna, nome di spicco del Neorealismo, che ritrae di spalle Federico Fellini con il megafono, intento nella regia. Un’immagine che racchiude la magia del cinema in fuga verso la fantasia.

Anche in questa edizione, il cinema italiano si conferma protagonista in fatto di vitalità e sperimentazione, alternandosi in pellicole documentaristiche, storiche, divertenti e poetiche. Quattro titoli figurano tra i 18 in concorso: Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, 40 secondi di Vincenzo Alfieri, Roberto Rossellini, più di una vita diretto da Ilaria De Laurentiis e Sciatunostro di Leonardo Picarella.

Un’apertura molto italiana anche per il film fuori concorso La vita va così, di Riccardo Milani, che riesce a far breccia sul grande pubblico con uno sguardo ironico su temi sociali. Nel cast Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi e Geppi Cucciari.

Il film è tratto da una storia vera, ambientato in uno sperduto paesino sardo affacciato su un’incontaminata spiaggia che un costruttore milanese vorrebbe rendere di esclusiva pertinenza di un resort di lusso. Per poter completare il progetto serve la terra di un pastore testardo, ostinato a rifiutare tutte le allettanti offerte economiche a discapito di un futuro luminoso e lavorativo di un’intera comunità. La pellicola esalta l’importanza dell’identità e del lavoro, della tradizione ma anche della modernità.

La celebre frase di Leonard Cohen, «C’è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce», citata da Abatantuono nei panni del presidente del gruppo immobiliare, racchiude il senso del film, in cui una protesta e un rifiuto incepperanno tutta la macchina progettata per far soldi senza scrupoli e attenzioni, facendo passare la luce della giustizia e del rispetto verso le tradizioni e i valori di comunità.

La Festa del Cinema di Roma 2025 fa dunque riscoprire il piacere delle sale e riesce anche questa volta a proporre un programma di qualità, stimolando una visione critica e curiosa sulla produzione cinematografica in tutte le sue forme e sfaccettature, dalla serie alla fiction, al dramma alla commedia.

