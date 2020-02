Jodie Foster dirigerà un film sul leggendario furto della Gioconda

Jodie Foster torna sul set, questa volta nelle vesti di regista, per raccontare il celebre furto di uno dei quadri più famosi di Leonardo da Vinci, La Gioconda. La notizia è stata data durante il Sundace Film Festival nello Utah ed è confermata dal produttore Jeffrey Soros, della Los Angeles Media Fund, ma non si sa ancora nulla sulla data d’uscita del film.

La pellicola di Jodie Foster narrerà del leggendario furto del dipinto, avvenuto all’inizio del XX secolo, più precisamente lunedì, 21 agosto 1911, un evento che ha contribuito ad alimentare l’alone di leggenda intorno alla Gioconda. L’autore del colpo fu Vincenzo Peruggia, un operaio originario della provincia di Varese e impiegato in una ditta di restauri al Louvre. Peruggia si nascose all’interno del museo di Parigi e, dopo l’orario di chiusura, riuscì a sottrarre indisturbato l’opera dalla sua sede, nascondendola sotto la giacca.

Il finale della storia è già noto, quindi non abbiamo timore di spoiler. Il capolavoro di Leonardo sarebbe tornato al Louvre solo nel 1914, quando Peruggia venne arrestato, poco prima di riuscire a vendere l’opera a un commerciante d’arte di Firenze. Durante il processo, sostenne sempre di essere stato mosso dal patriottismo – anche se, lo ricordiamo, La Gioconda venne portata in Francia dallo stesso Leonardo, nel 1516 – ma altre ipotesi parlano anche di un furto su commissione. In ogni caso, Peruggia fu riconosciuto colpevole e condannato a un anno e 15 giorni di prigione. La pena fu ridotta in appello a sette mesi e otto giorni di reclusione. Un’opera famosa, quindi, non solo per la sua intrigante bellezza ma anche per il mistero che, da sempre e in vari modi, la accompagna.

Cosa vedremo nel film di Jodie Foster? Una affascinante Parigi di inizio secolo? La storia è stata raccontata con ricchezza di dettagli in The Day They Stole the Mona Lisa, libro scritto da Seymour Reit e pubblicato nel 1982. Ed è da questo libro che sarà tratto il film, la cui sceneggiatura sarà firmata da Bill Wheeler. Non ci resta che attendere, per ripercorrere il leggendario volo della Gioconda che, nella sua lunga storia, si è spostata in pochissime occasioni dal Louvre (qui vi raccontavamo quali).