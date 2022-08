Mostra del Cinema di Venezia: aperitivi da film, sulla spiaggia di Cosmo

Un’atmosfera pop e dal tocco Liberty, conviviale ma anche raffinata e up to date, a piedi nudi sulla spiaggia, magari sulla sdraio, a due passi dal red carpet. Alla 79ma Mostra del Cinema di Venezia, per rilassarvi tra una proiezione e l’altra ma anche per discutere dei film appena visti o da vedere, l’appuntamento è al Dopocinema di Cosmopolitan: dall’1 al 9 settembre, il bar dello stabilimento balneare dello storico Hotel Des Bains, sul Lungomare Marconi, si trasformerà infatti in Cosmo, uno spazio aperto a tutti, con musica, free food & drink.

Qui, dalle 18:30 alle 22, sarà possibile incontrare gli attori, gli addetti ai lavori ei vari protagonisti della scena artistica e culturale della Mostra del Cinema. E respirare un’aria di grandi autori: l’hotel infatti fece da set per “Morte a Venezia”, film del 1971, del grande Luchino Visconti, che si ispirò all’omonimo racconto di Thomas Mann, a sua volta ospite di quelle stesse camere. E nel 1997 venne scelto anche d Anthony Minghella per girarvi alcune scene de “Il paziente inglese”, altro titolone da nove Oscar. Ma questa è solo una piccolissima parte della sua lunga storia.

«Mi piace pensare all’arrivo di Cosmopolitan al Lido come quello delle madrine e delle dive della Mostra, che non può mai prescindere dal mare», spiega Lavinia Farnese, Chief Editorial & Brand Officer. «Per questo abbiamo voluto il nostro Dopocinema in spiaggia, non una spiaggia qualunque, ma lo stabilimento balneare di un luogo simbolo per il Lido e la cultura, pieno di storie e leggenda com’è l’Hotel Des Bains, gioello liberty amato da Liz Taylor a Robert de Niro che dal 1900 ha conosciuto guerre e rinascite, incendi e inondazioni, magnificenze, glamour e abbandoni, facendosi ispirazione per il premio Nobel per la Letteratura Thomas Mann, set per Luchino Visconti e Il paziente inglese, villeggiatura per scià di Persia e re d’Egitto».

Tra gli ospiti confermati, Carolina Crescentini, Carl Brave, Anna Safroncik, Aurora Ruffino, Brando Pacitto, Rocio Munoz Morales. Da Cosmo sarà possibile incontrare anche la redazione di Cosmopolitan, che chiuderà il numero in edicola a fine settembre proprio da lì. L’ultima sera, il 9 settembre, sarà il momento per la festa di chiusura con il Soundtrack Stars Award per il suo decennale da premio collaterale che alla Biennale valuta la migliore colonna sonora tra i film in selezione ufficiale, e assegna inoltre un riconoscimento della critica ad artisti di fama internazionale. Il programma completo del Dopo Cinema di Cosmopolitan sarà pubblicato qui.