Oscar 2020: tutti i vincitori

Al Dolby Theatre di Los Angeles si è da poco conclusa la 92ma edizione degli Academy Awards, i cui candidati erano stati annunciati lo scorso 13 gennaio.

24 i premi assegnati. Trionfa Parasite di Bong Joo Ho, che conquista quattro statuette (film, regia, film internazionale e sceneggiatura originale), diventando il primo film in lingua non inglese a vincere come miglior film.

Renée Zellweger e Joaquin Phoenix sono stati premiati come migliori attori protagonisti, Laura Dern e Brad Pitt come migliori attori non protagonisti.

1917 conquista tre premi tecnici (effetti speciali, fotografia e sonoro), un po’ di delusione invece per i grandi favoriti: per Jocker “solo” i premi a Joaquin Phoenix come miglior attore protagonista e per la miglior colonna sonora, e “solo” due riconoscimenti anche per C’era una volta… a Hollywood, con Brad Pitt come miglior attore non protagonista e la miglior scenografia, assegnato a Barbara Ling e Nancy Haigh.

Due statuette anche per Le Mans 66, La grande sfida, che vince per il montaggio e il montaggio sonoro.

Soddisfatti i tanti che scommettevano su un Oscar a Jojo Rabbit, che conquista la Miglior sceneggiatura non originale.



Ecco tutti vincitori degli Oscar 2020:

Miglior film

Parasite

Migliore regia

Bong Joo Ho (Parasite)

Miglior film internazionale

Parasite



Miglior attrice protagonista

Renée Zellweger (Judy)

Miglior attore protagonista

Joaquin Phoenix (Joker)

Miglior attrice non protagonista

Laura Dern (Storia di un matrimonio)

Miglior attore non protagonista

Brad Pitt (C’era una volta Hollywood)

Miglior colonna sonora

Joker (Hildur Ingveldardóttir Guðnadóttir)

Migliore canzone originale

“(I’m Gonna) Love Me Again” da Rocketman (Elton John, Bernie Taupin)

Miglior trucco e acconciature

Bombshell (Kazu Hiro, Anne Morgan, Vivian Baker)

Migliori effetti speciali

1917 (Guillaume Rocheron, Greg Butler, Dominic Tuohy)

Miglior montaggio

Le Mans 66, La grande sfida (Michael McCusker, Andrew Buckland)

Miglior fotografia

1917 (Roger Deakins)

Miglior sonoro

1917 (Mark Taylor, Stuart Wilson)

Miglior montaggio sonoro

Le Mans 66, La grande sfida (Donald Sylvester)

Miglior corto-documentario

Learning to Skateboard in a Warzone (Id You’re a Girl) (Carol Dysinger, Elena Andreicheva)

Miglior documentario

American Factory (Steven Bognar, Julia Reichert)

Migliori costumi

Piccole donne (Jacqueline Durran)

Miglior scenografia

C’era una volta… a Hollywood (Barbara Ling, Nancy Haigh)

Miglior cortometraggio

The Neighbor’s Widow

Miglior sceneggiatura non originale

Jojo Rabbit (Taika Waititi)

Miglior sceneggiatura originale

Parasite (Bong Joo Ho e Han Jin Won)

Miglior cortometraggio di animazione

Hair Love

Miglior film di animazione

Toy Story 4