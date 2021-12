Sorrentino entra nella shortlist degli Oscar 2022

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino è entrato nella short list dei 15 migliori film internazionali in corsa per gli Oscar 2022, annunciata ieri dall’Academy.

La votazione per le candidature inizierà giovedì 27 gennaio 2022 e terminerà martedì 1° febbraio. Le nomination invece, saranno annunciate martedì 8 febbraio, mentre la cerimonia di premiazione ufficiale si terrà domenica 27 marzo.

Oltre al film di Sorrentino, disponibile su Netflix dal 14 dicembre, sono nella shortlist anche Asghar Farhadi con Un eroe, il film animato danese Flee di Jonas Poher Rasmussen, già premiato agli Efa, ed entrato anche nella nelle shortlist del miglior documentario e Drive My Car del giapponese Ryûsuke Hamaguchi, tratto da un racconto di Haruki Murakami. E ancora, per l’Asutria Great freedom, I’m your man per la Germania, Prayers for the stolen dal Messico, Hive dal Kosovo, Plaza Catedral da Panama, Lamb dall’Islanda, Lunana: uno yak in classe dal Buthan. Niente da fare per uno dei favoriti, il francese Titane di Julia Ducournau, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2021.