Studio Ghibli annuncia la lavorazione di un nuovo film di Hayao Miyazaki

Per i fan degli anime, questo 2020 non poteva aprirsi in modo migliore. Lo Studio Ghibli, produttore delle opere cinematografiche di Hayao Miyazaki e Isao Takahata, ha annunciato la lavorazione di due nuovi film d’animazione. La lietissima notizia arriva a distanza di sei anni dall’ultimo lungometraggio prodotto dallo Studio Ghibli, Quando c’era Marnie, diretto da Hiromasa Yonebayashi e tratto dall’omonimo romanzo di Joan G. Robinson, uscito in Italia nell’agosto del 2014. E a quanto pare, uno dei due prossimi film sarà firmato dal maestro Miyazaki.

La possibile trama del prossimo film di Miyazaki

Il titolo, ancora provvisorio, dovrebbe essere Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka, anche questo tratto da un romanzo, del 1937 scritto da Genzaburo Yoshino, recentemente tradotto in Italia con il titolo di E voi come vivrete?. Nel libro si racconta la storia di Junichi Honda, un giovanissimo studente orfano di padre, soprannominato Coper per la sua capacità di guardarsi attorno senza considerarsi al centro dell’universo, un po’ come Niccolò Copernico, promotore dell’evidenza eliocentrica. Insieme agli amici e con i consigli dello zio, Coper dovrà vedersela con i bulli della scuola, che lo deridono per la sua modesta condizione sociale. Per comprendere lo spirito del romanzo, bisogna ricordare che fu scritto in anni in cui il mondo stava per essere spinto nel baratro della Seconda Guerra Mondiale dall’ascesa dei totalitarismi e delle dittature fasciste. Qualcosa sembra tornare, vero?

Ovviamente non sappiamo quanto Miyazaki si manterrà fedele al testo. Per il momento non è stata annunciata una data di uscita, anche se il film potrebbe essere distribuito in prossimità delle Olimpiadi estive del 2020, che si terranno a Tokyo, dal 24 luglio al 9 agosto. In ogni caso, lo stesso Miyazaki ha invitato alla pazienza, spiegando in una intervista che in giovane età riusciva a produrre 10 minuti di animazione al mese ma ora il tempo è sceso a 1 minuto al mese.

Appuntamento al cinema della Regina

Ma per chi non può aspettare, c’è una buona occasione, a portata di mano, rispetto al theme park. Il Piccolo America, in collaborazione con l’I.C. Regina Margherita di Trastevere, grazie al sostegno della Regione Lazio e con il patrocinio del Municipio Roma I Centro, propone un approfondimento completo sull’opera di Miyazaki. Dal 10 gennaio al 28 febbraio 2020, ogni venerdì alle 16:45, il cinema di Roma aprirà le porte della piccola sala cinematografica del complesso scolastico di Trastevere, presentando otto opere d’animazione firmate dal maestro Miyazaki.

«L’obiettivo principale di questa iniziativa, sostenuta dalla Regione Lazio e giunta alla sua terza edizione, è avviare un percorso volto all’apprendimento del linguaggio audiovisivo nei confronti di infanti e adolescenti interni ed esterni all’istituto scolastico. Riabituare le persone a fruire il cinema sul grande schermo è l’unico percorso possibile per continuare a far vivere le sale cinematografiche e la produzione audiovisiva con loro. Con questa iniziativa prosegue il nostro rapporto con il Rione e con l’istituto scolastico», ha dichiarato Valerio Carocci, presidente dell’associazione Piccolo America.

Ecco il programma completo: 10 gennaio, Nausicaä della Valle del vento (1984, 117 min); 17 gennaio, Il mio vicino Totoro (1988, 86 min); 24 gennaio, Laputa – Castello nel cielo (1986, 124 min); 31 gennaio, Kiki – Consegne a domicilio (1989, 102 min); 7 febbraio, Porco Rosso, (1992, 93 min); 14 febbraio, La città incantata (2001, 125 min); 21 febbraio, Ponyo sulla scogliera (2008, 100 min); 28 febbraio, Il castello errante di Howl (2004, 119 min).