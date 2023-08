Studio Ghibli torna al cinema con cinque film firmati dal maestro Hayao Miyazaki.

In occasione della rassegna “Un mondo di sogni animati” targata Lucky Red e dedicata ai film dello Studio Ghibli, fino al 30 agosto arriveranno sul grande schermo Il mio vicino Totoro, che quest’anno festeggia il 35mo esimo anniversario dall’uscita in Giappone, in sala dal 10 al 16 agosto, e Si alza il vento, Premio Oscar Miglior Film d’Animazione nel 2013, al cinema dal 24 al 30 agosto,

A luglio sono stati proiettati Ponyo sulla scogliera, che proprio quest’anno compie 15 anni, Kiki – Consegne a domicilio, film tratto dall’omonimo romanzo di Eiko Kadono e Il castello nel cielo, premiato nel 1986 in Giappone come “Miglior film d’animazione”. Prossimamente – ma non c’è ancora una data di programmazione – arriverà anche nei cinema italiani l’ultimo anime di Miyazaki, Il Ragazzo e l’Airone, una sorta di testamento generazionale pensando dal grand autore per il nipote. Il film è ambientato in Giappone durante la seconda guerra mondiale e il protagonista è a un ragazzo, Mahito, che perde la madre in un incendio. In Giappone il lungometraggio di animazione è uscito il 14 luglio, facendo registrare un record di incassi, pur senza alcuna campagna promozionale: Studio Ghibli ha infatti deciso di non rilasciare nemmeno un trailer o un teaser. Il primo weekend ha portato 1.830.000.000 di yen, circa 13.200.000 dollari, battendo il precedente record dello Studio e di Miyazaki con Il castello errante di Howl, che arrivò a 1.480.000.000 di yen, nel 2004.

Questo non vuol dire che la casa di animazione fondata da nel 1985 a Tokyo da Miyazaki insieme a Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma, sia rimasta con le mani in mani, anzi si può dire che abbia fiutato l’aria. La scorsa settimana è stata rilasciata una collezione di profumi, creati in collaborazione con il brand giapponese Fernanda, dedicata a tre storici titoli: Kiki – Consegne a Domicilio, I sospiri del mio cuore e Il Castello Errante di Howl.

Il profumo pensato per Kiki – Consegne a domicilio si chiama Maria-Regale ed è basato sui fiori e le erbe che si trovano nella casa di famiglia della protagonista. Contiene note di pera, gelsomino e mughetto. Quello dedicato a I sospiri del mio cuore si chiama Classic Tea e il suo aroma è una miscela di tè nero, ambra e yuzu. Il terzo, ispirato a Il Castello Errante di Howl, si chiama White Bouquet ed è realizzato a partire dai fiori del giardino segreto di Howl, con note di rosa, legno di cedro e giglio.