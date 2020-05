Un’estate al cinema: la riapertura di sale e iniziative all’aperto

Dopo mesi in cui abbiamo consumato i cataloghi di tutte le piattaforme streaming a nostra disposizione, abbiamo una nuova data da segnare sul calendario. È fissata al 15 giugno la riapertura dei cinema. Addio schermo del laptop: dopo 3 mesi di stop, sarà infatti possibile tornare a contemplare il maxischermo. Con i film, torneranno anche teatri, concerti e spettacoli vari. Con qualche novità, per assicurarsi lo svolgimento delle attività in tutta sicurezza.

Tutti i dettagli della riapertura dei cinema

L’ultimo decreto ministeriale conferma che il 15 giugno, salvo eccezioni, riapriranno le sale. Come per gli altri esercizi commerciali, sarà necessario seguire delle regole per garantire la sicurezza di tutti i clienti e del personale.

Regola numero uno: sanificazione degli ambienti. Il personale di sala dovrà occuparsi della periodica pulizia e igienizzazione di tutti gli spazi, anche tra i diversi spettacoli della giornata. Probabilmente questo renderà le programmazioni dei cinema meno fitte, permettendo al personale le pulizie e il ricambio d’aria imposti dal decreto, tra un film e l’altro.

Regola numero due, ovviamente, mantenere il distanziamento sociale. Per questo si incoraggia la prenotazione e il pagamento dei biglietti online, monitorando più agevolmente il numero di spettatori presenti. Il dcpm indica un tetto massimo di capienza degli spettacoli: 1000 persone se all’aperto, 200 nelle singole sale al chiuso. Si vocifera che per le stesse ragioni di sicurezza potrebbe esserci uno stop alla vendita di cibi e bevande da consumare durante la proiezione.

Confermata anche la stagione estiva del Cinema America di Roma

Da sei anni a questa parte, le estati romane si animano in tre punti strategici. A Piazza San Cosimato, al Parco della Cervelletta e al Porto Turistico di Roma a Ostia, ci si riunisce per andare a vedere le rassegne cinematografiche proposte dai ragazzi del Cinema America. Un’autentica tradizione locale, di cui ci aveva raccontato i dettagli Valerio Carocci, presidente dell’Associazione Piccolo America. Trovate l’intervista qui.

Il timore più grande era proprio che questa straordinaria iniziativa fosse costretta all’annullamento, come tanti altri eventi calendarizzati per l’estate 2020. E invece no. Il Cinema America c’è. E anzi, si propone come un antidoto al distanziamento “sociale”. Quello fisico sarà rispettato, certo, ma perché rinunciare all’incontro creativo e culturale che hanno sempre offerto?

«Ci aspetta una lunga estate che vedrà moltissime famiglie rimanere nelle proprie città sia per motivi lavorativi, sia per difficoltà economiche. Tanti altri sceglieranno invece Roma proprio come meta di turismo nazionale. Noi vogliamo accompagnare le persone in questo tempo sospeso verso una prospettiva di rinascita culturale e di ripresa della vita sociale e aggregativa», hanno dichiarato gli organizzatori. «Proprio per questo motivo abbiamo scelto di svolgere la nostra iniziativa a ingresso gratuito dal 3 luglio al 30 agosto, ovvero posticipandola di un mese. Roma ad agosto non sarà mai stata così bella»