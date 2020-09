Bollicine e pois: Yayoi Kusama firma lo champagne di Veuve Clicquot

La celeberrima casa francese di champagne Veuve Clicquot ha ingaggiato l’artista giapponese di fama mondiale Yayoi Kusama per creare opere d’arte originali per la sua ultima collezione. I famosi pois e motivi floreali dell’artista adornano una confezione regalo in edizione limitata contenente la miscela 2012 dell’etichetta, la Grande Dame.

«È con i suoi simboli iconici che Yayoi Kusama adorna la cassa e la bottiglia de La Grande Dame 2012. Il fiore opulento simboleggia l’energia vitale, l’amore e la celebrazione della vita. I pois, i motivi distintivi di Yayoi Kusama, sono stati rielaborati come bolle di champagne per incarnare La Grande Dame 2012», ha affermato il marchio in una dichiarazione. Insomma, dopo la lunga serie di installazioni in giro per il mondo degli ultimi anni, dalla Tate Modern di Londra al Momentary Museum in Arkansas, e in attesa delle grandi personali al Gropius Bau di Berlino e al Museo Ludwig di Colonia, la mitica artista giapponese ha trovato anche il tempo di dedicarsi alle bollicine e, magari, svagarsi un po’, dopo le preoccupazioni per il Covid.

Kusama collaborò già con la maison nel 2006. L’artista ha reinterpretato, per un’asta di beneficenza a Tokyo, un ritratto originale della fondatrice dello storico marchio, Madame Clicquot. L’etichetta recitava così: «La Grande Dame (che significa” La Grande Signora “) è uno champagne creato in onore di Madame Clicquot, che ha fatto da apripista nel settore con le sue innovazioni e audacia come imprenditrice all’inizio del 1800».

Oltre alle confezioni regalo in edizione limitata, che saranno vendute al dettaglio per 195 dollari ciascuna, ci sono anche un numero selezionato di sculture floreali di Kusama che si adattano a una bottiglia magnum di Grande Dame al prezzo, ben più alto, di 36mila dollari. La collezione sarà disponibile per la prevendita a partire dal 17 settembre e poi ufficialmente sugli scaffali da questo ottobre.