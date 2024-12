Mercato Meraviglia 2024: a Napoli torna la fiera del design indipendente

Dal 13 al 15 dicembre 2024, l’Ex Ospedale Militare di Napoli apre le sue porte per ospitare la 15ma edizione di Mercato Meraviglia, la fiera dedicata al design indipendente e all’artigianato contemporaneo. Organizzato dall’associazione Archintorno, l’evento è diventato negli anni un punto di riferimento per artigiani e designer di tutta Italia e nelle scorse edizioni si è svolto in un altro spazio di eccezione, la Chiesa di San Giuseppe delle Scalze. Quest’anno la fiera si sposta in un altro complesso storico di grande suggestione: l’Ex Ospedale Militare, a ridosso dei Quartieri Spagnoli e recentemente al centro di un ampio progetto di riqualificazione, dopo aver ospitato alcuni progetti d’arte contemporanea, come, recentemente, una tappa dell’ultima edizione della manifestazione diffusa Art Days. Risalente al XVI secolo, il luogo offre un contesto unico per scoprire le creazioni di 70 espositori, che spaziano dalla ceramica alla tessitura, dall’oreficeria all’illustrazione. Durante la manifestazione, Open House Napoli organizzerà visite guidate gratuite per esplorare la storia di questo affascinante edificio.

Nata nel 2012 per iniziativa di un gruppo di giovani designer provenienti da diverse parti del mondo, Mercato Meraviglia affonda le sue radici a Oaxaca, in Messico, dove venne organizzata una fiera dedicata all’autoproduzione. Questa esperienza, portata a Napoli nello stesso anno, ha trovato nuova linfa grazie all’associazione Archintorno, che da allora cura l’evento promuovendo la cultura dell’autocostruzione, del riuso e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

Un programma ricco di creatività, con un premio all’artigianato al femminile

Oltre agli spazi espositivi, Mercato Meraviglia propone un ampio programma di attività per tutte le età. Laboratori per bambini, curati dalla libreria indipendente Il Mattoncino, si affiancano a workshop per adulti, incontri culturali e concerti dal vivo. Le serate di venerdì 13 e sabato 14 si chiuderanno con i dj set del DopoMeraviglia, un’esperienza musicale che prolungherà l’atmosfera fino a mezzanotte. Tra gli artisti in programma: Paolo Polcari, Funkool e Le Scalze Ensemble.

Novità di questa edizione, il Premio Meraviglia, dedicato alle donne artigiane che si distinguono per creatività e innovazione. La vincitrice, selezionata da una giuria di esperti, riceverà un attestato, la partecipazione gratuita alla prossima edizione della fiera e un mese di formazione personalizzata con una social media manager per ottimizzare la promozione del proprio lavoro. La premiazione si terrà sabato, 14 dicembre, alle 18:30.

Ad arricchire il programma, la mostra personale di Marta Perroni, curata da Francesca Blandino, che attraverso fotografie e frammenti grafici esplora paesaggi reali e immaginari. Un percorso visivo che si intreccia con la filosofia di Mercato Meraviglia, dove tradizione e contemporaneità si fondono per generare nuove narrazioni.

La Santissima Community Hub: un nuovo polo culturale

L’Ex Ospedale Militare diventa anche il fulcro de La Santissima Community Hub, un progetto di rigenerazione temporanea che trasformerà questo spazio in un centro culturale polifunzionale per i prossimi quattro anni. Realizzato in collaborazione con Urban Value, l’Agenzia del Demanio, il Comune di Napoli e Coop4art, l’hub ospiterà eventi multidisciplinari, dalla musica al cinema, dall’arte contemporanea al design.

Con l’ingresso gratuito e un’offerta culturale variegata, la 15esima edizione di Mercato Meraviglia si conferma come un appuntamento imperdibile per chiunque voglia scoprire il meglio del design indipendente e dell’artigianato contemporaneo.