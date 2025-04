Maestrie intrecciate: il progetto di Bonacina, Fortuny e Italy Sotheby’s International Realty

C’è tempo fino a domenica 13 aprile per scoprire l’installazione esposta da Italy Sotheby’s International Realty, nei giorni frenetici della Milano Design Week. Si tratta di Maestrie intrecciate, il progetto dedicato all’iconica collezione Decor di Bonacina, per un incontro elegante tra architettura, materiali e interior design. Dove? In Via Gesù 5, a due passi dal Duomo.

L’allestimento trae ispirazione dagli interni di Renzo Mongiardino, architetto e scenografo, e maestro nell’arte di creare ambienti evocativi, ricchi di stratificazioni materiche e culturali. Mongiardino si avvalse dell’abilità di Mario Bonacina – terza generazione della famiglia Bonacina e designer – per realizzare alcune delle case più affascinanti della metà del XX secolo, trasformando in realtà la magia dei suoi progetti. Affinando negli anni la reciproca affettuosa comprensione, Renzo Mongiardino e Mario Bonacina attingono agli archivi storici aziendali realizzando numerosi prodotti per una committenza internazionale e prestigiosa di colti collezionisti e grandi imprenditori.

Ci sono i pezzi iconici di Bonacina, in mostra, da Italy Sotheby’s International Realty: il divano e le poltrone Bourlon, che testimoniano la maestria artigianale della manifattura Bonacina, emblema dell’eccellenza italiana sin dalla sua fondazione nel 1889; le poltrone e il tavolino Embassy, originariamente realizzati negli anni ’90 per l’Ambasciata Italiana a New York (e oggi parte della collezione permanente Bonacina); i tavolini Exagonal, reinterpretazione di un modello dell’Archivio Storico di inizi Novecento; ancora, una panca rieditata nel 2025 in collaborazione con Cabana, che è un omaggio a un pezzo iconico presente nella dimora milanese di Paola Zanussi Mondadori, progettata da Mongiardino e Bonacina per l’emblematica casa in via Bigli. «Realizzati in giunco e midollino naturale, materiali distintivi dell’heritage Bonacina», spiegano gli organizzatori, «questi arredi hanno da sempre rappresentato un’oasi di leggerezza e raffinatezza nelle residenze aristocratiche più prestigiose. Protagonisti di ville storiche e appartamenti esclusivi, incarnano un’estetica senza tempo, capace di connettere arte, design e architettura».

Non è tutto: gli arredi selezionati per questa esposizione sono rivestiti con pregiati tessuti Fortuny, provengono sia da quello stesso archivio storico che dalla nuova collezione Armonia (con particolare rilievo al raffinato tessuto Delphia pensato da Chahan Minassian). Così Bonacina, Italy Sotheby’s International Realty e Fortuny si incontrano, nel segno del savoir-faire italiano, per una valorizzazione dell’heritage, dell’eccellenza artigianale e del design senza tempo. Nel contesto perfetto della Milano Design Week.