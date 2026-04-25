L’arco e il marmo: il racconto di Bonacina e Italy Sotheby’s International Realty

Bonacina e Italy Sotheby’s International Realty, insieme, per la Milano Design Week 2026. Accade in Via Gesù 5, fino al 26 aprile, con un’installazione immersiva realizzata da Bonacina che celebra l’Italia e le sue radici più profonde, un incontro tra design, storia e artigianalità. È in questo scenario – la sede di Italy Sotheby’s International Realty – che gli arredi Bonacina diventano, attraverso forme e cromie, interpreti della grandezza e dell’eredità della Città Eterna. Grazie alla maestria dell’Architetto Roberto Mariani prende forma il tavolo Roma, protagonista dell’ambiente: un omaggio alla forza espressiva di archetipi senza tempo capaci di trascendere mode e culture.

In un dialogo elegante con i protagonisti più emblematici della collezione Bonacina: c’è la poltrona Eva, icona magistrale di Giovanni Travasa che sfugge a ogni datazione, dichiarazione di stile o appartenenza; la poltroncina Arpa XS, caratterizzata da linee morbide e delicate, curve armoniose e un continuo equilibrio tra leggerezza e presenza; e ancora la panchetta Pashmina, decorativa e al tempo stesso funzionale.

L’obiettivo del progetto: raccontare la bellezza e il mito attraverso due simboli rappresentativi, l’arco e il marmo. Il marmo che da tutte le province del Mediterraneo è giunto a Roma nell’antichità solcando i mari sulle navi lapidarie, grazie al fenomeno dello spoglio è poi divenuto ornamento delle chiese cristiane e dei palazzi rinascimentali diventando così simbolo di eternità e plasmando l’identità della città. Allo stesso modo l’arco è divenuto simbolo dell’architettura romana e della vitruviana “firmitas” che ha permesso agli edifici antichi di sfidare il tempo e divenire memoria collettiva nel presente.

La collaborazione tra Bonacina e Italy Sotheby’s International Realty, iniziata nel 2025 e rinnovata anche quest’anno, è una dichiarazione di intenti che unisce due realtà legate da una visione comune: la valorizzazione dell’heritage, dell’eccellenza artigianale e del design senza tempo. «La Milano Design Week», riporta una nota di Italy Sotheby’s International Realty, «diventa il palcoscenico perfetto per riaffermare il ruolo del design come ponte tra real estate, arte e hospitality, nel segno del savoir-faire italiano».