TOILETPAPER x glo: la nuova collezione Radical Pop per le e-cig

Una volta era “solo” un progetto editoriale molto ricercato ma, negli ultimi anni, TOILETPAPER è diventato un vero brand creativo, apertissimo a collaborazioni ad ampio raggio: e così, dopo Seletti e La Bottega, solo per citarne alcuni, ecco una nuova edizione limitata, realizzata per glo, noto marchio di sigarette elettroniche. E come spesso capita per i prodotti realizzati dal duo Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, la differenza tra arte e design è irrilevante.

«glo da tempo ha scelto di proporre iniziative legate al mondo dell’arte e del design, ponendosi come un vero e proprio mecenate», ha dichiarato Roberta Palazzetti, Presidente e AD di BAT – British America Tobacco Italia e Area Director Sud Europa. «La nuova edizione limitata “RADICAL-POP collection” di TOILETPAPER è rivolta infatti a consumatori curiosi, attenti alle nuove tendenze e che ricercano uno stile unico, in grado di affermare la propria personalità. Stiamo vivendo un momento storico in cui finalmente si dà voce alla diversità e si sente l’esigenza di superare le divisioni rigide».

Per la nuova edizione limitata “RADICAL-POP collection”, TOILETPAPER ha interpretato in maniera originale la filosofia di glo e invita ad andare oltre le scelte binarie, «Non scegliere necessariamente tra due strade apparentemente opposte, ma a percorrerle entrambe “senza compromessi”». Quattro i nuovi modelli che parlano a un nuovo pubblico di consumatori, che non ama le divisioni rigide, le separazioni e che, invece, accoglie con favore l’inaspettato.

E così, nella nuova RADICAL-POP collection il fuoco può prender vita dal ghiaccio, nel modello freezing fire, la fragilità di un uovo può sostenere il peso di una roccia, in fragile is strong, gli uguali sono diversi, per same and different, e l’unico limite posto è l’infinito, in infinity is the limit. Quattro elementi per altrettanti universi visivi, esplorati da TOILETPAPER in immagini accattivanti. «Essere pop non significa conformarsi, ma rimanere nel mondo in maniera responsabile senza rinunciare alla propria identità», ha commentato Pierpaolo Ferrari, che nel 2010, insieme a Maurizio Cattelan, fondò TOILETPAPER. «I termini radical e pop sono essi stessi due forze opposte che si incontrano per generare una nuova libertà. Si adattano perfettamente anche alla filosofia e all’estetica di TOILETPAPER, che grazie al suo linguaggio di forme, colori e sorprese trasforma i dispositivi glo in qualcosa di mai visto prima».

Da mercoledì 16 a domenica 20 febbraio, in occasione del lancio della “RADICAL-POP collection” sarà aperta al pubblico anche una mostra, presso la Torneria in via Novi 5, a Milano, zona Tortona. Attraversando quattro stanze dedicate ai singoli universi di TOILETPAPER, il pubblico potrà e scoprire i retroscena del percorso creativo degli artisti.