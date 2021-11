Toiletpaper e La Bottega insieme, per una linea beauty da collezione

Una nuova collaborazione sui generis e ad ampio raggio per Toiletpaper, il progetto editoriale di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, che questa volta, insieme a La Bottega, azienda italiana leader nel settore cosmetico per hotel di lusso, presenta la nuova collezione TOILETPAPER BEAUTY. Insomma, arte contemporanea per ogni angolo del corpo, con le linee Hair, shampoo e conditioner, Bath&Body, dallo shower gel al body scrub, e Hands, per curare le mani con sapone e crema, ognuna con il proprio packaging da collezione.

«La collaborazione con TOILETPAPER è un progetto dalla forte carica innovativa che rappresenta una sfida molto interessante per noi», ha dichiarato Tommaso Pacini, Presidente de LA BOTTEGA, azienda che fornisce i più prestigiosi hotel del mondo, quali Four Seasons, The Peninsula, Mandarin Oriental, St. Regis, J.K. Place, Faena, Rocco Forte, con linee cosmetiche personalizzate e sartoriali.

L’esperienza di TOILETPAPER BEAUTY si estende anche alla casa con la linea HOME, per profumare gli spazi domestici con fragranze e diffusori che evocano una sensazione di estremo pulito e di freschezza, grazie alle essenze della lavanda e della foglia di fico. E c’è anche un sapone per i piatti e le stoviglie. Ma non è finita qui: c’è anche la linea LEISURE WEAR che comprende abbigliamento e accessori per contaminare a tutto tondo i momenti di relax con lo spirito del magazine, tra cui pigiami, vestaglie, calzini.

«TOILETPAPER è nata dieci anni fa con la volontà per me e Pierpaolo di avere un luogo dove dare spazio alle nostre idee e intuizioni svincolandoci dalle regole dei mondi da cui proveniamo», ha raccontato Maurizio Cattelan. «Abbiamo iniziato con gli scatti del magazine, le feste di lancio dei nuovi numeri, poi le fotografie hanno contaminato altri mondi e oggetti», ha continuato Pierpaolo Ferrari. «Ora facciamo un passo ulteriore, lanciando con La Bottega una nostra collezione beauty, ideata e sviluppata a quattro mani in tutte le sue parti e in tutte le sue fasi».