Ultimi sprazzi di Fuori Salone: il progetto Re-Evolution alla Statale di Milano

Una collettiva gioiosa e vivace per progettare il futuro collettivo. Camminando per la mostra Interni Design Re-Evolution all’università Statale di Milano per il Salone del Mobile (fino al 26 aprile) si è bombardati di colori e di forme dei numerosi progetti esposti. A ospitarli, è ogni cortile del Filarete con ambienti di design e architettura che dialogano con strumenti e materiali del presente per affrontare due temi centrali dalla contemporaneità: la sostenibilità ambientale e il nostro rapporto con la tecnologia.

L’effetto parco giochi è positivo perché si è iperstimolati, quindi ci si ferma per forza a curiosare e riflettere sulle suggestioni completamente differenti generate dalle diverse idee. Gli ambiti in cui si stanno cercando soluzioni ecologiche sono i più disparati: dall’arredo urbano con oggetti e arredi di ceramica e in 3D che sono ricomponibili e riutilizzabili in un’ottica di economia circolare a quello della nautica sostenibile.

Passeggiata nel cortile della Statale, tra sostenibilità e tecnologia

La macchina impossibile di Piero Lissoni / Lissoni Associati per Sanlorenzoyacht, è una scultura metallica con un grande ingranaggio i cui elementi si muovono grazie alla nuova tecnologia a idrogeno da metanolo verde che il cantiere sta sviluppando per la potenza nelle sue imbarcazioni in collaborazione con Siemens Energy. Il leitmotiv per tutti è ricordare che la natura esiste, a partire da ambienti creati con materiali organici che permettono al pubblico di accedere in questa dimensione, come nella sfera Apex Brasil Temporal, progetto del brasiliano Bruno Simões (anche curatore della mostra sempre in Statale sul design brasiliano) ricoperta di muschio con i suoni della foresta all’interno. Un invito a non dimenticarci di tutelarle?

Gli alberi sono protagonisti nel progetto di Stefano Boeri Interiors e in quello di Marco Nereo Rotelli. Il primo, una giostra smontabile riciclabile per altri progetti, la Swing, i cui singoli moduli possono essere scomposti e ricomposti, con la possibilità di creare anche nuove figure vuole simboleggiare i giri di parole della retorica sulla sostenibilità in favore di un progetto nazionale concreto di forestazione urbana, come Parco Italia, realizzato con Amazon Italia da Stefano Boeri Architetti e AlberItalia, nato per migliorare e implementare il capitale naturale in Italia e la sua biodiversità. (Esposti i prodotti certificati ClimatePledge Friendly di Amazon in Europa).

Ci sono invece gli alberi del Cortile d’onore che diventano blu grazie all’intervento di Marco Nereo Rotelli, il suo lavoro d’artista comprende anche oltre ai suoi quadri i tronchetti dipinti di blu disposti all’ombra dei due alberi del Cortile d’Onore, dove sedersi e osservare. Ma c’è anche un sistema certificato dello scienziato Riccardo Valentini che ne studia lo stato di salute: gli sono stati applicati dei sensori, la tecnologia Tree Talker di Valentini che comunicano su uno schermo che si può vedere le reazioni e i dati. I dati rilevati sui due alberi saranno trasmessi al Programma per il riconoscimento dei sistemi di certificazione della gestione forestale. Una sorta di foresta mondiale dove alberi dal Canada all’America, all’Africa vengono monitorizzati per la loro salute. Con Comieco, Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, è stato diffuso un giornale su carta riciclata che invita alla consapevolezza sostenibile.

I materiali sono la linfa del design e dell’architettura, a loro, non a caso, sono dedicati molti interventi in Statale. Come i due totem del progetto di Giulio De Carli e Leonardo Cavalli di One Works con Mapei, uno racconta il “tangibile”, è composto da strati di vari materiali per l’edilizia, che non siamo abituati a vedere, perché spariscono all’occhio umano quando l’opera architettonica è conclusa. Un altro è vuoto e ne svela l’assenza di conoscenza che noi abbiamo a riguardo.

Sul prato centrale, un cubo inserito nel terreno alto oltre i dodici metri con un’inclinazione di 45 gradi è Momentum, progettato da MAD Architects (Andrea D’Antrassi e Ma Yansong). La superficie specchiante osserva e incamera, riflette e rimanda l’imprevedibilità della materia e dei materiali che si sono sviluppati con la scienza e la tecnologia. Legno, laterizio e ceramica sono usati per un labirinto con forme organiche del padiglione richiamano la natura, con cui i visitatori della Statale entrano in contatto interagendo scoprendo lungo il percorso opere multimediali, aree di sosta e le due nuove collezioni per il bagno di Roca da cui la struttura deriva il nome: Nu (opera di Inma Bermúdez, Premio Nacional de Innovación y Diseño 2022) e Tura (design Andreu Carulla).

Anche l’Ai ha fatto un’entrata trionfale: l’installazione MetamorphosYs, creata da Studeo Group che permette tramite l’Ai di conoscere i temi principali il riciclo e la valorizzazione dei rifiuti, con, una guida all comprensione dei processi rigenerativi della materia. Chi vuole può anche crearsi un’opera d’arte con l’intelligenza artificiale, che diventa un NFT.

Sopra tutti si staglia la torre di Gianni Lucchesi, realizzata in collaborazione con Carlo Alberto Arzelà, Sandra Bozzarelli, Julia Caracciolo e lo studio Hangar. «C’è bisogno di una rivoluzione dello spirito per cambiare e migliorare il nostro futuro», ha dichiarato l’artista. «Arte, architettura e design possono assumere un ruolo fondamentale, creando nuove visioni». Alta 12 metri e costituita da 12 cubi di cemento ospita la statua di un uomo seduto a grandezza naturale. Guarda lontano, un invito per tutti.