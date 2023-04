Milano Design Week, quello che abbiamo visto nella settimana più calda del design

Ultime ore di Salone del Mobile e di Fuorisalone, con il meglio del design internazionale sparpagliato per i distretti della città. Nel corso dell’attesissima Design Week 2023, la redazione di exibart ha visitato per voi alcune delle tappe più o meno affollate di questo incredibile tour de force meneghino. Qualche nome? Gli spazi fuori dal tempo di Alcova, nell’ex macello di Porta Vittoria. Ma anche il Design Pride di Seletti, gli uffici patinati di Vogue straordinariamente “rivestiti”, un Superdesign Show tutto all’insegna dell’innovazione. Sempre muniti del nostro nuovo onpaper tra le mani e sottobraccio – ovviamente – lo sgargiante numero 120 con la copertina ad opera di Francesco Simeti (potete ancora richiedere la vostra copia da Arclinea, Gervasoni, Cassina, Natuzzi, Versace Home, Binova, Scic, Dolce & Gabbana, Cappellini, Roche & Bobois, Molteni, Artemide, Kartel).

La rassegna di exibart, dentro e fuori le meraviglie del Salone

– Alcova anima la Design Week in una location d’eccezione: l’Ex Macello di Porta Vittoria. Alcova esplora la pratica del design innovativo con un focus sempre attento sulla sostenibilità. I protagonisti: 70 progetti, istituzioni, marchi nuovi e affermati, studi di design e talenti emergenti.

– Fornasetti esprime l’unicità del savoir faire con “The syntax of making”. Mobili, complementi e porcellane delle nuove collezioni, come tutte le creazioni Fornasetti, richiedono il compimento di una lunga lavorazione, eseguita rigorosamente a mano in ogni suo passaggio nell’Atelier di Milano.

– Vogue, Particle, Bottega Veneta. 3 appuntamenti della Milano Design Week. Un itinerario sparpagliato, a zig zag tra i quartieri più affollati di Milano, spinto dalla frenesia della settimana del Design. Tra progetti immersivi, sostenibili, seducenti, tecnologici, glamour.

– Seletti presenta Design Pride: si balla per la sostenibilità all’Open The Cage Party di Milano. Tutti in Piazza Affari per partecipare all’evento più pop della Design Week, in compagnia di Save the Duck. E anche il dito di Maurizio Cattelan si veste per l’ambiente e la sostenibilità.

– Milano Design Week, itinerario tra le proposte del distretto 5VIE. 5 tappe da non perdere tra Corso Magenta, Sant’Ambrogio e Le Colonne di San Lorenzo. Il filo rosso dell’edizione 2023: Design for Good, un design orientato verso il bene comune.

– Come il Salone del Mobile cambia la città di Milano: il caso Dropcity alla Design Week. È iniziata ufficialmente la settimana più convulsa di Milano, quella del design, con miriadi di eventi e mostre che costellano ogni distretto urbano. E se alcuni di questi eventi effimeri avessero la capacità di restare?

– Dentro al Salone del Mobile di Milano: poesia e progettualità a Euroluce 2023. Euroluce, il Salone Internazionale dell’Illuminazione, torna al Salone del Mobile di Milano con una presentazione ariosa, ordinata ed elegante: ecco cosa abbiamo visto.

– Inspiration, Innovation, Imagination: inaugura il Superdesign Show. Dal 18 al 23 aprile Superstudio ospita Superdesign Show con spettacolari e impegnative installazioni che informano sulle novità di una selezionata produzione internazionale e anticipano interrogativi e risposte sulle funzioni del mondo che verrà.

– Intersezioni moda e design al Salone del Mobile: Milano protagonista con il Made in Italy. Al Salone del Mobile si celebra il dialogo tra linguaggi creativi e saper fare, con la nuova edizione di Milano Moda Design: ecco i progetti e le collaborazioni da non perdere.

– Mosaici contemporanei alla Milano Design Week, con il concorso Fantini. In occasione della Milano Design Week, all’Accademia di Brera sono in mostra le opere del concorso promosso da Fantini Mosaici e dedicato alle interpretazioni contemporanee di un’arte antichissima.

– I mondi dell’abitare, al laboratorio D-house per la Milano Design Week. Il laboratorio urbano D-house apre le sue porte durante la Milano Design Week con una serie di progetti incentrati sul dialogo tra tecnologia, sostenibilità e creatività.

– Sostenibilità e creatività: i progetti RUFA alla Milano Design Week. Rilanciare un’idea di sostenibilità e generare confronto, per aprire opportunità creative e di sviluppo: la RUFA partecipa alla Milano Design Week con il progetto SLURP.