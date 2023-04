Sostenibilità e creatività: i progetti RUFA alla Milano Design Week

Sostenibilità, confronto, creatività, sviluppo. Queste le parole chiave fatte proprie da RUFA -Rome University of Fine Arts, per “SLURP – Social Ludic Urban Regeneration Project”, progetto che sarà presentato alla Milano Design Week 2023, che si terrà nel capoluogo meneghino dal 17 al 23 aprile. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con importanti istituzioni come il Municipio 9 e il Comune di Milano e con alcuni partner come la Scuola Politecnica del Design, la Repubblica del Design, la ricicleria sperimentale Design Differente, il gruppo Cap, Tre a Garden,

«RUFA – ha spiegato il direttore Fabio Mongelli – come sempre fatto fino ad ora, intende creare esperienze dinamiche e valore aggiunto, generando le giuste sinergie, programmando iniziative culturali e artistiche rilevanti e supportando il talento. In tale contesto vogliamo essere non solo un centro didattico, ma un luogo aperto alle sensibilità della collettività, nel quale la ricerca e la produzione artistica potrà essere fruita in modi diversi. Ecco perché riserviamo particolare attenzione alla cosiddetta Terza Missione: “la propensione delle strutture all’apertura verso il contesto socio-economico, esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze”. RUFA si appresta ad essere un HUB Creativo sensibile alle esperienze del territorio e pronto a cogliere le opportunità che esso saprà offrire».

L’esperienza si inserisce all’interno di una serie di iniziative già programmate nei quartieri Isola – Bovisa – Dergano, in una logica di «Scalabilità e circolarità dei modelli formativi e di interazione con le comunità cittadine locali e, in questo caso, anche con visitatori della Milano Design Week». SLURP vuole declinare alcune tra le possibili declinazioni del Design, ipotizzando scenari applicativi e ricerche differenti. I campi d’azione variano dal Landscape Design, con arredi urbani naturali fatti di cartone riciclato, terra ed erba, al Visual Design, con opere pittoriali su larga scala e segnaletica orizzontale per ravvivare Piazza Schiavone e collegarla alla Scuola, fino al Product Design, con i workshop incentrati sulle potenzialità del pallet, oggetto arcaico e simbolo globale dell’epoca attuale.

«SPD Scuola Politecnica di Design abita la città di Milano da quasi 70 anni – ha raccontato Amos Bianchi, Direttore Accademico della Scuola – e nel corso della sua storia vi hanno insegnato e studiato figure diventate nomi di riferimento del design italiano e internazionale. Il sodalizio che SPD e Milano hanno stretto nel corso degli anni viene riconfermato attraverso la partecipazione all’azione di rigenerazione urbana prevista per questo Salone del Mobile, in modo da rinsaldare la relazione tra design e territorio nel rispetto della sostenibilità e dell’ambiente. Per SPD Scuola Politecnica del Design è motivo di orgoglio rinnovare questa relazione con la città insieme a RUFA e Repubblica del Design».

L’appuntamento per scoprire i dettagli del progetto e ammirare i lavori esposti è giovedì 20 aprile presso la sede SPD in piazzale Lugano 19, a Milano. Alle 16:30 si terrà un tour tra le installazioni di SLURP, mentre alle 17:39 un public talk sul tema “Urbanismo Tattica & Design”, al quale interverranno Carlo Privitera, CEO SPD Scuola Politecnica di Design, Anita Pirovano, Presidente del Municipio 9 di Milano, Antonella Andriani, Vicepresidente ADI, Alessandro Mason, Designer e fondatore di GISTO, Serena Confalonieri, Designer e docente SPD, Andrea Colombo, Fondatore di Tulou e Podcaster per Will Media.