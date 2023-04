Inspiration, Innovation, Imagination: inaugura il Superdesign Show

Il Superdesign Show torna a Milano per la Design Week, nello spazio di Superstudio Più, con un approccio visionario che si interroga sul futuro e segue il fil rouge Inspiration, Innovation, Imagination.

Dove va il design e la sua stessa rappresentazione, oggi al confine con i programmi dell’Intelligenza Artificiale, della Realtà Aumentata, del Metaverso, delle ChatBot, dei robot umanoidi che sembrano portarci verso orizzonti sconosciuti dove la creatività della mente potrebbe anche essere messa in discussione? E come evolveranno gli spazi e le architetture, le case e le città, la progettazione? Come conciliare realtà e immaginazione? In questo scenario di fantascienza come cambieranno funzioni e servizi?

Abbiamo intervistato Gisella Borioli, co-founder di Superstudio Group, per scoprire i protagonisti e le proposte di un’esposizione (qui l’elenco completo) che ha nel suo DNA i concetti di interazione, sostenibilità, tecnologia e comunicazione.

Laboratorio Futuro è il titolo dell’edizione di Fuorisalone del 2023. Come risponde Superdesign Show?

Gisella Borioli: «Da anni la nostra impostazione è improntata a guardare al futuro. Lo facciamo dando ogni edizione ai nostri espositori un tema generale “futuribile”, aprendo non solo ai prodotti ma anche a “esploratori” che spingano lo sguardo oltre il presente, dando spazio ai giovani ai visionari e ai sognatori, alle aziende e alle università internazionali che utilizzano le tecnologie più avanzate per guardare “oltre” in un mix che tiene conto che oggi il design non disegna più solo gli oggetti ma il mondo che verrà».

Come sarà articolata l’esposizione?

Gisella Borioli: «Sarà divisa in grandi aree tematiche in modo che la diversità degli espositori venga ricomposta in un mosaico armonico che tocca argomenti diversi, tutti d’attualità, senza nostalgie. Asian R-evolution presenta grandi brand e significative collettive in rappresentanza della creatività sempre più avanzata dei paesi del far-east. Unexpected Objects è un percorso a sorpresa in mezzo a oggetti eclettici di ogni tipo, tra arte tecnologia metodo e progetto, fuori dagli schemi. Wonder Matter(s) continua l’esplorazione della metarmorfosi dei materiali grazie alla ricerca che da anni Materially porta al Superstudio. Un Immaterial World è presente attraverso diverse esplorazioni nel metamondo con le digital experience di alcuni brand e istituzioni e anche con il Virtual Pavilion dove Superstudio stesso racconta le digital opportunity che ha messo a punto per allargare la sua offerta con spazi virtuali oltre agli spazi fisici. Le Art Interaction sono la nostra cifra costante, sparse un po’ dappertutto, nelle presentazioni delle aziende e nelle installazioni delle parti comuni. Senza dimenticare “I am…”, la parade Stars of Today, dieci stelle di oggi indicate da Giulio Cappellini come i nuovi protagonisti del design contemporaneo. E naturalmente molto altro, tra cui i talk con artisti e designer che guardano al futuro. Per la sezione Donne&Design la poetica collettiva di FoodDesignStories e la piccola mostra fotografica Mirror – CreaTTive allo specchio che introduce 10 eclettiche designer con i ritratti della giovanissima fotografa Angelica Cantù Rajnoldi».

Chi saranno i protagonisti e cosa esporranno?

Gisella Borioli: «Tra grandi brand mostre collettive e presentazioni individuali i protagonisti in gioco saranno più di 100. Dai giganti internazionali che guardano al futuro come Samsung Electronics o Lexus alle presenze singole o collettive di Giappone, Cina, Indonesia, Tailandia, Corea, agli allievi di rinomate scuole di design con progetti davvero speciali come il Royal College of Art di Londra, l’Istituto Marangoni di Milano, l’ISIA di Firenze. Tra le molte aziende presenti che coniugano innovazione e sostenibilità citiamo Slowhand Design Thailand by DITP, Holcim (Italia), Massimiliano Mandarini con Creative Italy Lab. Tra gli artisti Alberto Gianfreda, Aki Kuroda per SLIDE. Flavio Lucchini inaugurerà la nuova mostra Preview nel FLA FlavioLucchiniArt Museum alla fine del percorso e Michelangelo Pistoletto, oltre alla installazione permanente sul Roof, sarà presente con un talk in occasione della sua mostra a Palazzo Reale».

Quali principi guidano la scelta e l’allestimento?

Gisella Borioli: «I principi che hanno guidato il board direttivo e artistico nella scelta degli espositori in risposta alle richieste ricevute sono: innovazione, originalità, qualità, nuova tecnologia, sostenibilità, visione, sviluppo. E un allestimento non banale. Ma soprattutto empatia, cioè per una ragione o per l’altra ci devono piacere, attivare la nostra sensibilità. Per quanto riguarda l’allestimento ogni anno deve essere una sorpresa e cambiare tutto: floor-plan, posizioni, percorsi, colori, sezioni, espositori (mai più di tre anni gli stessi con rare eccezioni). Ogni anno un’idea forte deve caratterizzare parti comuni e comunicazione visual. Quest’anno abbiamo scelto il bianco e nero, pareti perimetrali di carta (TNT) per ridurre gli sprechi e i rifiuti e evitare al massimo le verniciature, nessun logo esterno agli spazi espositivi ma una grafica forte surdimensionata, elementi artistici qua e là e altri dettagli magari invisibili ma importanti».

Da un punto di vista narrativo come intervengono e in che misura sono presenti i concetti di interazione, sostenibilità, tecnologia e comunicazione?

Gisella Borioli: «Abbiamo lavorato su altre parole-chiave che sono diventate per noi il tema dell’anno: INSPIRATION INNOVATION IMAGINATION. Una base di partenza molto apprezzata, capita, interpretata dagli espositori. I concetti di interazione, sostenibilità, tecnologia e comunicazione sono da sempre nel nostro DNA, sono imprescindibili, sono sottintesi, sono la base di tutto, sono per noi la normalità».