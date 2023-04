Seletti presenta Design Pride: si balla per la sostenibilità all’Open The Cage Party

Seletti, il brand più giocoso e simbolo di italianità, anche quest’anno invita il pubblico a festeggiare la creatività e il fermento della ricchissima Design Week di Milano, unendosi, mercoledì 19 aprile, al Design Pride, l’ormai celebre “festa più pop della settimana del design”. Il ritrovo è alle 18, in piazza Castello, all’angolo con via Minghetti: da qui parte la street parade animata da carri, esibizioni, performance e musica. Il corteo attraversa quindi il centro della città, passando da Cadorna, Foro Bonaparte, Cairoli e via San Vittore a Teatro, fino a raggiungere piazza Affari, dove dalle 19:30 alle 24 si scatena il party “OPEN THE CAGE” (by Save the Duck) attorno ai piedi della scultura “L.o.v.e.” di Maurizio Cattelan, il famoso dito medio alzato di fronte alla Borsa.

Ad animare il distretto delle 5VIE insieme a Seletti, anche per questa sesta edizione, ci saranno brand che condividono lo spirito inclusivo e contemporaneo del progetto: in prima linea come main partner Save The Duck, marchio di abbigliamento 100% animal free, che propone un’originale scenografia dell’evento con l’installazione NO ANIMALS WERE HARMED. Il brand veste infatti il dito medio del noto artista italiano con una gigante manica del suo iconico piumino.

Tra gli altri partner, Sammontana, azienda familiare di gelati italiana che fa da sottofondo a ogni spiaggia e luogo estivo del Bel Paese, e l’agenzia Paridevitale Communication & PR. Nella lineup musicale, nomi emergenti della scena come Dafne, Diora Madama, Evissimax, Dj Shorty, Free Animals e Unusual Magic, si esibiranno all’interno di una gabbia, fil rouge con la passata edizione, a conferma dell’attività di denuncia, perseguita dal brand, delle pratiche illegali e crudeli perpetrate nei confronti degli animali, in diverse parti del mondo.

Il “Design Pride”, che è gratuito e aperto a tutti, fa parte del calendario di appuntamenti del distretto delle 5Vie per la “Milano Design Week”.