È tornato il Salone del Mobile nelle sue date originali, con grande presenza sia di addetti ai lavori, sia di brand moda che organizzano eventi, attivazioni e progetti speciali per il Fuori Salone. Ed è così tornata anche Milano Moda Design, organizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana, la manifestazione che celebra il connubio tra moda e design, valorizzando le Home Collection presentate dai brand di moda. In concomitanza con il Salone del Mobile, la manifestazione prevede un calendario dove sono presenti 30 brand con 56 appuntamenti: 15 presentazioni di home collection e 41 eventi, alcuni di carattere culturale. Numerosi gli appuntamenti aperti al pubblico, che vedono una partecipazione attiva quindi anche da parte della città e dei turisti.

«Milano si conferma ancora una volta centro della creatività e della progettualità, capace di richiamare un pubblico internazionale per assistere alle manifestazioni della città, che sintetizzano i più alti valori del Made in Italy. Moda e Design italiani hanno un ruolo fondamentale nella definizione della cultura visuale contemporanea e nella definizione di un lifestyle innovativo e responsabile, coerente con le istanze del nostro tempo», afferma Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana.

I progetti home dei Big Brand

Sono numerose le maison moda presenti durante il Salone del Mobile, come Armani, Versace, Fendi che sviluppano le collezioni home. O di brand come Dolce&Gabbana, che stanno ampliando le loro creazioni con due linee: il DG Logo firma le creazioni Dolce&Gabbana e caratterizza oggi uno dei nuovi temi della Collezione Casa. Un segno grafico di grande carattere, che grazie alle due celebri iniziali è sintesi perfetta della storia e dell’identità del marchio. Il tema Oro 24k rende omaggio all’opulenza del Barocco e alle sue forme eccentriche e ricercate, che rivivono nei preziosi tessuti e nelle superfici lisce o martellate degli arredi della nuova linea. In particolare, l’effetto ondulato che impreziosisce alcuni elementi d’arredo deve la sua unicità a una straordinaria lavorazione manuale, che affonda le proprie radici nella grande tradizione italiana dell’alto artigianato.

Il brand sta inoltre supportando dieci artisti di nuova generazione con GenD – Generation Designers, la nuova iniziativa a supporto dei giovani talenti creativi nel campo del design e dell’arredamento. Sono state selezionate dieci voci del design contemporaneo, provenienti da tutto il mondo, che hanno avuto modo di entrare in contatto con l’antica sapienza dell’artigianato Made in Italy in un dialogo senza soluzione di continuità con la Collezione Dolce&Gabbana Casa, tra spunti creativi e attenta progettualità.

Tra le nuove collaborazioni ha suscitato grande interesse il coinvolgimento di Gaetano Pesce, che continua la sua collaborazione con Bottega Veneta con il progetto “Vieni a Vedere”, un’installazione immersiva all’interno del negozio Bottega Veneta di via Montenapoleone. L’installazione utilizza resina e tessuto per creare un’esperienza unica e fa da cornice a un’edizione di borse realizzate da Bottega Veneta per l’artista seguendo i suoi disegni. Racconta lo stesso Gaetano Pesce: «Lo spazio in cui presentiamo le borse è una grotta. È stretta, si percorre uno alla volta, che sia sottoterra o in superficie, si trova un modo per attraversarla. Quello che si attraversa in realtà è la sagoma di una figura intenta a tirare a canestro. Rappresenta quasi una vittoria – non è chiaro se centrerà il canestro o meno. In questo caso, la vittoria è una scoperta, la scoperta del linguaggio della rappresentazione. Si tratta di aprire nuove strade al design».

E verso nuove strade si dirige Missoni, brand che sta conoscendo un rinnovamento stilistico e che, per il Fuorisalone 2023, ha scelto di presentare un paesaggio fantastico di forme e creature insolite, posizionate a terra o in sospensione. Focus di questo allestimento surreale sono le nuove sedute pouf sagomate a ciambella o panettone. Il risultato è un mix & match di colori e materiali, un artistico puzzle pensato in libertà per rallegrare e alleggerire lo spirito.

La maison Dior sceglie invece di affidarsi a Philippe Starck per sviluppare una linea completa di arredi senza tempo, tra cui anche la nuova poltrona Monsieur Dior. Starck prosegue la sua rivisitazione dell’esclusiva sedia Médaillon. Elevati a oggetti d’arte, queste eleganti creazioni senza tempo saranno presentate a Palazzo Citterio, un suntuoso edificio del XVIII secolo situato nel cuore della città, attraverso un’installazione video-musicale, concepita ad hoc per la Maison da Soundwalk Collective (Stephan Crasneanscki, Simone Merli).

Last but not least due progetti per Marni con SERAX e LONDONART, che vogliono rafforzare la presenza del brand nel settore dell’home décor. Entrambe le collaborazioni si concretizzano in collezioni eclettiche ancorate all’approccio unico di Marni nell’utilizzo di forme, materiali e colori, e promuovono un’interpretazione distintiva dell’interior design, che va oltre i codici tradizionali. Midnight Flowers, sviluppata con il brand di design belga SERAX, presenta una sofisticata linea di tableware composta da 120 creazioni in porcellana con motivi ispirati alla natura; mentre Marni LONDONART porta in scena una serie esclusiva di carte da parati, che ripercorrono i motivi introdotti attraverso il ready-to-wear Marni nel corso degli anni.

Un percorso di progetti moda sostenibili

Fino al 22 aprile 2023, all’interno degli spazi di Fondazione Sozzani in via Tazzoli 3 a Milano, Fashion Revolution Italia dà vita a FashRev Mrkt, un mercato urbano di brand che attraverso i loro prodotti si fanno portavoce dei valori e principi di produzione etica promossi da Fashion Revolution. «Questa Fashion Revolution Week per noi è speciale, ricorre infatti nel decimo anniversario del crollo del Rana Plaza in Bangladesh», afferma Marina Spadafora, country coordinator e presidente di Fashion Revolution Italia. «A distanza di dieci anni ci siamo chiesti cosa è cambiato e, per trovare una risposta, con FashRev_Mrkt abbiamo voluto dare spazio a brand positivi ed etici, nati per evitare che tragedie come quelle possano ripetersi in futuro». Durante la serata è stata inoltre la proiezione di un episodio di Junk, docu-serie co-prodotta da Will e SKY Italia, per raccontare l’impatto del fast-fashion nel mondo attraverso le storie e immagini di chi ne subisce gli effetti negativi ogni giorno.

In occasione della Design Week e della Giornata Mondiale della Terra (sabato, 22 aprile 2023) THEMOIRè (brand di accessori vegano) lancia YOUR ROOTS, un progetto fotografico realizzato in collaborazione con Perimetro, il community magazine che racconta il territorio urbano e con il supporto di Cascina Cuccagna. Attraverso un contest che ha coinvolto la community di fotografi di Perimetro è stata realizzata una raccolta di scatti per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, sviluppando un vero e proprio racconto fotografico con immagini che descrivono il rapporto emotivo che lega ogni autore ad un albero. YOUR ROOTS celebra l’albero come emblema della natura intera: l’albero che ha radici negli strati profondi della terra e cresce nel cielo creando ossigeno e possibilità di futuro. I ventiquattro scatti selezionati verranno esposti in mostra (fino al 23 aprile) nel bellissimo giardino di Cascina Cuccagna. Il brand, grazie a questo progetto, sostiene ancora una volta TreeNation, l’organizzazione no-profit che permette ai singoli e alle aziende di piantare alberi in tutto il mondo con il goal finale di combattere il cambiamento climatico e compensare le emissioni di CO2.

Infine nel segno del riutilizzo FREITAG presenta negli spazi di Dropcity, il nuovo Centro per l’Architettura e il Design, i prototipi di sistemi e materiali per uno sviluppo all’insegna della circolarità. L’installazione inizia con la storia della nascita di FREITAG e racconta il suo approccio verso il futuro. La circolarità come cifra di pensiero e di azione è profondamente radicata nella cultura di FREITAG che vuole enfatizzare che il concepimento di un prodotto non parte dal prodotto stesso, ma dal materiale e dalle persone che lo producono, e non termina con l’acquisto della borsa, ma al termine del suo ciclo di vita, quando la borsa può tornare a essere materia prima da cui si può realizzare qualcosa di nuovo.

Oltre al racconto della sua storia, l’installazione, insieme agli artisti concettuali (nonché gemelli) Patrik e Frank Riklin, porta ad absurdum, la supply chain dei designer di borse. E per la prima volta FREITAG mostra un nuovo approccio allo sviluppo circolare di prodotti e materiali: uno zaino funzionale realizzato interamente con un unico materiale riciclabile, dalle cinghie alle cerniere fino al tessuto. L’idea di fondo è che oggi alcuni materiali siano già riciclabili, ma di questi siano molto pochi a tornare davvero in circolo.