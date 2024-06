H&M presenta una nuova collezione ispirata a Jean-Michel Basquiat

Se i 46,479,000 dollari pagati qualche settimana fa in asta da Phillips per Untitled (ELMAR) vi spaventano, non c’è da temere: in un futuro molto prossimo, tutti potranno avere un’opera di Jean-Michel Basquiat. Anzi, tutti potranno indossarla. Il notissimo brand di abbigliamento svedese H&M ha infatti recentemente lanciato una nuova linea di capi realizzata in collaborazione con il marchio di moda emergente Who Decides War e con l’Estate del grande artista statunitense, scomparso nel 1988.

La collaborazione è sorta in seguito alla discussissima e visitatissima mostra King Pleasure, organizzata nel 2022 da Lisane Basquiat e Jeanine Heriveau, sorelle di Jean-Michel. L’esposizione, visitabile allo Starrett-Leigh Building di New York, presentava circa 200 pezzi, tra opere e fotografie personali, molte delle quali estremamente rare o totalmente inedite. «Volevamo raccontare e dare ancora più spazio alla sua opera e alla sua personalità, in un modo che solo la famiglia avrebbe potuto fare, per dare la possibilità alle persone di immergersi», ha spiegato Lisane. Sempre nell’ambito della mostra newyorchese, furono coinvolti anche nove fashion designer emergenti, chiamati a reinterpretare lo spirito dell’artista prodigioso e tragico. Tra questi, anche Everard Best aka Ev Bravado & Tèla D’Amore, di Who Decides War.

D’altra parte, lo stesso Jean-Michel fu molto vicino alla moda: posò a piedi nudi, in bellissimo completo scuro Armani, in una indimenticabile campagna fotografica per una copertina del New York Times Magazine del 1985. Nel 1987 sfilò anche in passerella, per la collezione primavera estate 1987 di Comme des Garcons: giacca grigia a doppio petto, pantaloni tagliati sulle caviglie, scarpe nere con fibbia. E poi, la moda ne ha celebrato l’eredità, interpretando la sua arte e il suo stile in ogni maniera possibile e su ogni capo immaginabile, dalle magliette Off-White ai berretti New Era, dalle borse Coach fino al set per lo shooting di Tiffany & Co con Beyoncè e Jay-Z.

Per questa nuova collaborazione con H&M e Who Decides War, seguendo l’impostazione della mostra King Pleasure, l’obiettivo però è andare oltre i motivi tipicamente associati a Basquiat, come i conosciutissimi teschi e le corone. «Lavorare con l’archivio di Basquiat è sempre stato un nostro sogno, soprattutto perché proveniamo da contesti simili. Volevamo realizzare questo progetto per parlare dell’esperienza degli artisti neri», ha detto Bravado a Vogue. Alcuni dei pezzi di Basquiat citati nei nuovi capi d’abbigliamento «Mettono in risalto quegli artisti che furono estremamente influenti per lui», ha continuato il fashion designer. La nuova collezione, dunque, riguarderà la personalità di Basquiat, più che solo le sue opere, e infatti i capi sembrano fare riferimento anche alla fisicità e al processo pittorico tipici dell’artista, con il denim bianco usato dai designer come sostituto della tela.

La nuova collezione H&M ispirata a Basquiat sarà disponibile presso riveditori selezionati a partire dal 18 luglio.