Mosaici contemporanei alla Milano Design Week, con il concorso Fantini

Giovani talenti, per interpretare in maniera contemporanea una tecnica espressiva antichissima. In occasione della Milano Design Week 2023, Fantini Mosaici, storica azienda italiana del settore del mosaico, fondata nel 1900, ha presentato “Un racconto di bellezza, decoro, materia e superfici”, concorso incentrato sull’indagine sulle forme espressive dell’arte del mosaico. «Lo scopo è innanzitutto comprendere come un’arte antichissima e classica come il mosaico possa interpretare anche le figurazioni e i linguaggi della nostro cultura contemporanea», ha dichiarato Enrico Fantin, AD di Fantini Mosaici.

Ideato e promosso in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, il bando è stato lanciato nel dicembre del 2022, rivolto a tutti gli studenti dell’istituzione. I giovani talenti erano invitati a interpretare, nella massima autorialità del proprio linguaggio poetico e figurativo, il potenziale rappresentativo dell’arte del mosaico, a realizzare un’opera visiva pensata per essere riprodotta in mosaico, con materiali lapidei e vetrosi, a esplorare e valorizzare le potenzialità narrative, espressive e decorative dell’alta manifattura italiana nella specialità del mosaico tranciato a mano.

Fino al 23 aprile 2023, durante la Milano Design Week, le opere selezionate, che verranno poi premiate, sono esposte all’Accademia di Brera: 21 differenti interpretazioni artistiche e poetiche sull’arte del mosaico. La mostra è allestita nel Cortile della Magnolia all’interno dell’edificio dell’Accademia, di fianco all’Orto Botanico e all’Osservatorio Astronomico. La premiazione dei vincitori è in programma per mercoledì 19 aprile alle ore 16, nel Cortile della Magnolia.

Le opere vincitrici saranno inoltre tradotte in opere fisiche, a mosaico, dall’alta manifattura artigianale di Fantini Mosaici. La giuria è composta da Maria Cristina Galli, Vicedirettrice Accademia di Brera, Dany Vescovi, Direttore Scuola di Pittura Accademia di Brera, Felice Martinelli, Prof. di Progettazione Interventi Urbani e Territoriali Accademia di Brera, Laura Traldi, Coordinatrice editoriale internimagazine.it / curatrice DWProfessional, Sandra Kapp, Responsabile Contenuti e Progetti Speciali Fantini Mosaici, Massimo Bruto Randone, Fondatore Cxine, Alessandro Consolo, Fondatore Consolo Hub.

Durante tutto il periodo dell’esposizione, sarà presente un tavolo di laboratorio in cui gli artigiani di Fantini Mosaici terranno attività di formazione e informazione sulle arti e sulle tecniche della manifattura d’eccellenza. È in pubblicazione il catalogo che racconta l’intera operazione di talent scouting. «Molte generazioni di artisti e artigiani per secoli hanno lavorato attorno ai valori poetici ed espressivi della materia figurativa e decorativa. Una lunga relazione di rispetto e di sfida fra Arte e Natura che si è articolata all’interno della polarità fra capacità tecnica (Mimesis-μίμησις) e volontà interpretativa (Poësis)», ha commentato Massimo Bruto Randone.

Il concorso è anche la prima tappa del Fantini Mosaici Academy Project. Un percorso di lunga durata che intende coinvolgere i giovani talenti di tutto il mondo, nell’interpretazione del potenziale rappresentativo dell’arte del mosaico nel nostro contemporaneo. Un progetto di ricerca che si inserisce nel più ampio e storico Fantini Mosaici Art Program, le cui origini risalgono agli anni ’30 del 900.