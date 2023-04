I mondi dell’abitare, al laboratorio D-house per la Milano Design Week

Mondi fantastici, tra le pareti della propria casa, perché l’arredamento d’interni è un universo di creatività, tutto da scoprire. Tappa di questo viaggio, dal 17 al 23 aprile, in piena Milano Design Week, al laboratorio urbano D-house, polo di innovazione dedicato alle sperimentazioni tecnologiche in via Galileo Ferraris, si terrà “Inspirational Living”, progetto espositivo ideato dall’artista e designer Markus Benesch, in collaborazione con Kornit Digital, azienda manifatturiera specializzata in prodotti per l’industria della decorazione di abbigliamento, articoli per la casa e accessori tessili

Incentrata sulle nuove possibilità creative nell’arredamento della casa, scaturite dalle potenzialità della produzione tessile digitale on-demand e sostenibile di Kornit Digital, la mostra è allestita in due diverse sale, con differenze spaziali e di contenuto distinte che creano un’esperienza visiva coinvolgente. Nella prima sala, i visitatori saranno trasportati in un mondo surreale ispirato ai dipinti di De Chirico, Carlo Carrá e Matisse. «L’atmosfera e l’architettura della stanza evocano un senso di movimento congelato, con ogni oggetto congelato nel tempo. Le texture degli oggetti che ricordano i mattoni, rappresentano l’eternità, la durezza e la stabilità, e contrastano con la morbidezza degli oggetti su cui poggiano, come una pelle», spiegano gli organizzatori.

Nella seconda sala, i visitatori vengono trasportati ne mondo dell’infanzia, con la possibilità di agire come architetti, costruttori e designer, per realizzare un rifugio solido con i materiali più morbidi. «Le superfici degli oggetti, colorate e inusuali, ricordano le squame dei pesci tropicali, creando un’atmosfera giocosa e gioiosa. Entrambe le sale presentano elementi che richiamano l’acqua trasmettendo ai visitatori l’importanza di conservare e proteggere questa risorsa preziosa. Le superfici del gommone e dei pesci simboleggiano, infatti, il nostro legame indissolubile con l’acqua e ci incoraggiano ad agire contro lo spreco».

«Kornit Presto MAX va oltre i confini del tessile e del design per la casa e rende possibile tutto questo presentando un ventaglio creativo infinito, trasformando l’arredamento della casa con i design più brillanti, colorati e innovativi. I designer potranno, infatti, sfruttare la potenza della tecnologia XDi, alzando l’asticella per le applicazioni decorative 3D sui tessuti, consentendo un look innovativo per la decorazione della casa come ricami senza fili e vinile ad alta densità».

L’intero progetto Inspirational Living è il frutto di una complessa rete di partnership, coordinata dal laboratorio urbano D-house, situato nel cuore di Milano, mentre i manufatti esposti sono stati realizzati da Dyloan Bond Factory, polo produttivo del Gruppo Pattern. Ha partecipato al progetto anche l’azienda tessile Eurojersey con la fornitura dei tessuti tecnici elasticizzati con il marchio Sensitive® Fabrics mentre Et s.r.l. si è occupata della realizzazione e del confezionamento dei cuscini. Beppetex, azienda produttrice di tessuti in cotone sportswear, ha contribuito, invece, con la fornitura di tessuti trasformati in tende per l’allestimento e la tappezzeria di alcuni reperti.

Tra le altre installazioni presenti in D-house durante la Design Week, sarà possibile scoprire anche Habitacolo (a casa come in auto e viceversa) il progetto che il laboratorio urbano ha realizzato per Dinamica by Miko: un’esperienza sensoriale della microfibra Dinamica® all’interno di un viaggio in auto progettato dai designer Luca De Bona e Dario De Meo di Debonademeo Studio.

Il progetto, in collaborazione con ET s.r.l, ha visto il coinvolgimento di Dyloan Bond Factory e ShapeMode, centro di competenza specializzato in Digital Fabrication, Additive Manufacturing e DfAM (design for additive). Vibram con il suo know-how ha contribuito alla produzione di alcuni manufatti che fanno parte della mostra. Anche VZNstudio ha partecipato al progetto con la grafica.

«La mostra sarà un viaggio sensoriale dove i manufatti realizzati in Dinamica® ci ricorderanno non solo l’interno di un’auto ma anche la nostra vita quotidiana. L’udito, l’olfatto, la vista, il tatto e il gusto saranno i protagonisti della mostra e attraverso di essi scopriremo le caratteristiche della microfibra. Le tecnologie utilizzate su Dinamica® ci mostrano un accenno al futuro e alle sue migliori potenzialità. L’intenzione del concept è quella di esaltare tutte le sensazioni dell’esperienza multisensoriale con un occhio di riguardo al benessere».

Il contesto legato al mondo del viaggio e della motorizzazione fa da sfondo a oggetti simbolici. Guidato dai propri sensi, il visitatore potrà girovagare in uno spazio caratterizzato dalla presenza di sei staffe che ospitano diversi oggetti esperienziali chiamati EXP-01, 02, 03, 04, 06, che creano un rapporto empatico con l’osservatore, chiamato a compiere gesti istintivi e utilizzare i suoi sensi per riscoprire la bellezza avvolta della propria auto anche al di fuori di essa. Da qui la necessità di trasportare le sensazioni della microfibra e l’estetica al di fuori dall’abitacolo, attraverso una capsule collection di oggetti pensati per abbigliamento e arredamento (ciabatte, copri volanti, custodie per occhiali, portabottiglie, cover per oggetti elettronici, profumi personalizzati) capaci di dialogare con i nostri sensi e riattivare la memoria e le sensazioni benefiche del viaggio.