La Fondazione Ado Furlan presenta la mostra personale di Arianna Ellero
exibart.prize
di redazione
ARIANNA ELLERO
In cerca di attrito, la pittura precede la forma
Testo di Chiara Tavella
Casa Furlan, Pordenone
16 maggio – 27 giugno 2026
Inaugurazione:
sabato 16 maggio 2026, ore 11.00
La Fondazione Ado Furlan presenta la mostra personale di Arianna Ellero, accompagnata da un testo critico di Chiara Tavella.
La superficie non è un supporto, ma un campo attivo. Il gesto si deposita, si trattiene, si stratifica, diventando materia: peso, accumulo, attrito.
La ricerca di Arianna Ellero nasce da un confronto diretto con il colore come presenza fisica. La pittura non costruisce immagini: costruisce condizioni. Il segno non descrive, incide; il colore non rappresenta, agisce.
Tra il 2017 e il 2022 il lavoro si sviluppa in relazione al suono e a pratiche performative: il gesto registra ritmo, spazio e durata, traducendo l’esperienza in traccia pittorica. Il suono non accompagna la pittura, ma la attraversa, modificandone il tempo e la densità. Questo passaggio introduce una sospensione: il bianco non azzera, ma apre, fa emergere il segno, lo espone, ne rende visibile la presenza.
Come osserva Chiara Tavella nel testo in catalogo, quello dello studio è un «silenzio denso di minimi suoni», una presenza che attraversa il lavoro senza diventare immagine.
Le opere presentate a Casa Furlan si collocano oltre questa fase. La materia si ricompone e si addensa. Il colore prende peso, si ispessisce, si stratifica. Pigmenti, olio, spray e pastello costruiscono superfici compatte e instabili, in cui la materia tende a emergere, a spingere verso l’esterno. Nulla si fissa definitivamente.
La pittura non rappresenta: accade.
La superficie si fa pelle: registra, assorbe, trattiene. Le opere esistono nella relazione con lo spazio, con la luce e con chi osserva. La memoria del lavoro resta: le fasi non si separano, si trasformano. La materia evolve mantenendo al proprio interno le tracce di ciò che è stato.
La mostra inaugura sabato 16 maggio 2026 alle ore 11.00 presso Casa Furlan di Pordenone e sarà visitabile fino al 27 giugno 2026.
NOTE BIOGRAFICHE
Arianna Ellero è un’artista visiva italiana con base a Udine. Lavora in uno studio nella bassa friulana, ricavato da una struttura industriale, dove la luce e le condizioni ambientali incidono direttamente sul processo pittorico. La sua ricerca si concentra sulla pittura come campo attivo e superficie in trasformazione, in cui la materia si stratifica e si modifica nel tempo.
Tra le mostre recenti, la personale Nenehno gibanje / Movimento incessante presso la Mestna Galerija di Nova Gorica (2026). Ha ricevuto premi e riconoscimenti, tra cui Exibart Prize, Art Matters – Galerie Biesenbach (Colonia) e We Art Open Worldwide (Venezia).
INFORMAZIONI
Sede espositiva: Casa Furlan — Via Mazzini 51/53, 33170 Pordenone (IT)
Periodo: 16 maggio – 27 giugno 2026
Inaugurazione: sabato 16 maggio 2026, ore 11.00
Orari di apertura:
martedì – venerdì: 17.00 – 19.30
sabato: 10.00 – 12.30 / 17.00 – 19.30
Ingresso libero
FONDAZIONE ADO FURLAN
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