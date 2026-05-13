ARIANNA ELLERO

In cerca di attrito, la pittura precede la forma

Testo di Chiara Tavella

Casa Furlan, Pordenone

16 maggio – 27 giugno 2026

Inaugurazione:

sabato 16 maggio 2026, ore 11.00

La Fondazione Ado Furlan presenta la mostra personale di Arianna Ellero, accompagnata da un testo critico di Chiara Tavella.

La superficie non è un supporto, ma un campo attivo. Il gesto si deposita, si trattiene, si stratifica, diventando materia: peso, accumulo, attrito.

La ricerca di Arianna Ellero nasce da un confronto diretto con il colore come presenza fisica. La pittura non costruisce immagini: costruisce condizioni. Il segno non descrive, incide; il colore non rappresenta, agisce.

Tra il 2017 e il 2022 il lavoro si sviluppa in relazione al suono e a pratiche performative: il gesto registra ritmo, spazio e durata, traducendo l’esperienza in traccia pittorica. Il suono non accompagna la pittura, ma la attraversa, modificandone il tempo e la densità. Questo passaggio introduce una sospensione: il bianco non azzera, ma apre, fa emergere il segno, lo espone, ne rende visibile la presenza.

Come osserva Chiara Tavella nel testo in catalogo, quello dello studio è un «silenzio denso di minimi suoni», una presenza che attraversa il lavoro senza diventare immagine.

Le opere presentate a Casa Furlan si collocano oltre questa fase. La materia si ricompone e si addensa. Il colore prende peso, si ispessisce, si stratifica. Pigmenti, olio, spray e pastello costruiscono superfici compatte e instabili, in cui la materia tende a emergere, a spingere verso l’esterno. Nulla si fissa definitivamente.

La pittura non rappresenta: accade.

La superficie si fa pelle: registra, assorbe, trattiene. Le opere esistono nella relazione con lo spazio, con la luce e con chi osserva. La memoria del lavoro resta: le fasi non si separano, si trasformano. La materia evolve mantenendo al proprio interno le tracce di ciò che è stato.

La mostra inaugura sabato 16 maggio 2026 alle ore 11.00 presso Casa Furlan di Pordenone e sarà visitabile fino al 27 giugno 2026.

NOTE BIOGRAFICHE

Arianna Ellero è un’artista visiva italiana con base a Udine. Lavora in uno studio nella bassa friulana, ricavato da una struttura industriale, dove la luce e le condizioni ambientali incidono direttamente sul processo pittorico. La sua ricerca si concentra sulla pittura come campo attivo e superficie in trasformazione, in cui la materia si stratifica e si modifica nel tempo.

Tra le mostre recenti, la personale Nenehno gibanje / Movimento incessante presso la Mestna Galerija di Nova Gorica (2026). Ha ricevuto premi e riconoscimenti, tra cui Exibart Prize, Art Matters – Galerie Biesenbach (Colonia) e We Art Open Worldwide (Venezia).

INFORMAZIONI

Sede espositiva: Casa Furlan — Via Mazzini 51/53, 33170 Pordenone (IT)

Periodo: 16 maggio – 27 giugno 2026

Inaugurazione: sabato 16 maggio 2026, ore 11.00

Orari di apertura:

martedì – venerdì: 17.00 – 19.30

sabato: 10.00 – 12.30 / 17.00 – 19.30

Ingresso libero

FONDAZIONE ADO FURLAN

Sede legale: Piazza Castello 5 — 33097 Spilimbergo (PN)

T +39 0427 842895 | M +39 334 9708405

info@fondazioneadofurlan.org | www.fondazioneadofurlan.org