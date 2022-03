Regista, scrittore, poeta, autore e giornalista. Il 5 marzo del 1922 nasceva Pier Paolo Pasolini Intellettuale dalle mille definizioni e dall’anima profonda che ha saputo raccontare ha raccontato l’Italia del Novecento, anticipando trasformazioni profonde che viviamo tutt’ora.

In occasione del centenario della nascita, tantissime le iniziative che celebrano il grande PPP.

Roma

Proiezioni, incontri, mostre e spettacoli teatrali. Sotto il titolo di PPP100 – Roma Racconta Pasolini, inaugura oggi il programma lungo un anno ideato da Roma Capitale.

In calendario Alfabeto Pasolini, realizzato dall’Istituzione Sistema Biblioteche in collaborazione con l’Associazione Doppiozero, iniziativa che prevede venti incontri tematici con ospiti del mondo della cultura, diffusi nelle biblioteche romane da cui saranno prodotti anche una serie di podcast. Dal 9 marzo la Casa del Cinema ospiterà Pasolini Extra, rassegna realizzata insieme alla Cineteca Nazionale con omaggi sul grande schermo dedicati al Pasolini documentarista, sceneggiatore e regista. Il 15 marzo, sempre alla Casa del Cinema, inagurerà la mostra fotografica Gli Orienti di Pier Paolo Pasolini. Il fiore delle mille e una notte. Viaggio fotografico di Roberto Villa nel cinema pasoliniano. L’esposizione realizzata in collaborazione con NFC Edizioni metterà in mostra il dietro le quinte del terzo film de La trilogia della Vita e sarà accompagnata da un volume omonimo, edito da NFC edizioni Rimini, che verrà presentato il 15 marzo alle 18.00 Prosegue al Nuovo Sacher la rassegna a cura di Nanni Moretti, che fino al 27 marzo porta sul grande schermo 12 film diretti da Pasolini all’interno di una programmazione che vede tre spettacoli al giorno fino al 27 marzo, in cui sarà proposta una triplice proiezione di Salò

Questi sono solo alcuni degli eventi previsti nell’anno pasoliniano. Il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo e la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci organizzano un ciclo di tre incontri, il primo oggi, alle ore 18.00, per approfondire la figura del grande intellettuale e poeta, a cura di Walter Siti, vincitore del Premio Strega nel 2013, e in collaborazione con Chora Media, Garzanti, Rizzoli e Archivio Luce. Gli appuntamenti anticipano il grande progetto espositivo condiviso Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo, con cui 3 importanti istituzioni culturali – l’Azienda Speciale Palaexpo di Roma, le Gallerie Nazionali di Arte Antica e il MAXXI – celebreranno nelle rispettive sedi museali la figura di Pasolini nell’autunno di quest’anno. Molti anche gli spettacoli dal vivo. In autunno al Teatro dell’Opera di Roma si terrà Maria Callas e Pier Paolo Pasolini. In estate al Teatro India, con la collaborazione dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” si proporrà per quattro giorni Omaggio a Pasolini di Giorgio Barberio Corsetti. Ricordiamo anche L’ala destra del Dio di cuoio. Omaggio a Pasolini a maggio, regia di Luciano Melchionna al Teatro Biblioteca Quarticciolo e la Divina Mimesis a cura dell’Associazione culturale Seven Cults, rappresentazione tratta dall’opera incompiuta di Pasolini, in scena a giugno nell’arena estiva del Teatro Tor Bella Monaca. Ancora a giugno, a cura del Teatro Villa Pamphilj, l’evento Che cosa sono le nuvole, Pasolini a Monteverde, di Andrea Satta, che si snoda anche attraverso i luoghi abitati dall’artista tra il 1954 e il 1963. Al Museo dell’Arte Classica della Sapienza apre invece la mostra Sul set di Medea, con gli scatti di Mimmo Cattarinich. Il programma con tutti gli appuntamenti è disponibile su culture.roma.it/pasolini100roma

Bologna Molte iniziative anche nella sua Bologna, la città “piena di portici” che lo omaggia con una serie di eventi che abbiamo raccolto per voi qui. Inoltre su culturabologna.it/pppbologna, potrete trovare tutte le iniziative e gli itinerari guidati nei luoghi in cui il regista ha vissuto e studiato. Friuli-Venezia Giulia C’è anche il Friuli, caro a Pasolini, che scrisse molte composizioni in dialetto friulano. Durante la seconda guerra mondiale, la famiglia di Pasolini andò a vivere a Casarsa della Delizia, a pochi chilometri dal fiume Tagliamento. Casa Colussi, l’abitazione materna e sede del Centro Studi Pier Paolo Pasolini (che raccoglie una ricca collezione di manoscritti, fotografie, documentari filmati), fino al 3 aprile ospiterà la rassegna I disegni della laguna di Grado, relativi al film Medea con Maria Callas, girato nella laguna, sull’isolotto di Mota Safon. Dal 27 maggio, invece, Villa Manin di Passariano di Codroipo (in provincia di Udine), Cinemazero e il Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia presentano la mostra Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo, a cura di Silvia Martín Gutiérrez, promossa da ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia. Con oltre 170 ritratti inediti di Pier Paolo Pasolini, l’esposizione riporta alla luce interi servizi fotografici fino ad oggi misconosciuti, alcuni dei quali realizzati da fotografi di fama internazionale, come Richard Avedon, Herbert List, Henri Cartier-Bresson e tanti altri. Treviso

E infine il Museo Nazionale Collezione Salce ospita fino al 3 luglio “Pier Paolo Pasolini. Manifesti per il suo cinema”. In esposizione 21 manifesti, tutti provenienti dal Fondo Gianni Da Campo della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli. Ad accompagnarli, un nuovo manifesto dedicato al centenario pasoliniano, appositamente creato da Renato Casaro, il grande cartellonista trevigiano cui è dedicata, sino al primo maggio, una antologica in tre sedi: le due della Collezione Salce e il Museo Civico di Santa Caterina.