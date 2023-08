ArtVerona 2023 svela le carte: ecco la lista delle gallerie in fiera

ArtVerona svela le carte della sua 18ma edizione, che si terrà dal 13 al 15 ottobre 2023. Avevamo già scritto dell’ampliamento dell’advisory board che, composto da Antonio Coppola, Giorgio Fasol, Massimo Gazzani e Alessia Zorloni, si è arricchito di due figure come Katia Da Ros e Virginia Montani Tesei, per coinvolgere il mondo dell’industria e dell’imprenditoria. E adesso tocca alla lista degli espositori. Sono 117 le gallerie attualmente nell’elenco della fiera diretta dal 2020 a Stefano Raimondi, – recentemente nominato direttore del MAC di Lissone – divise tra la Main Section, con proposte di arte moderna e contemporanea, e le sezioni speciali, incentrate sulla ricerca e sulla sperimentazione, come Innova, sponsorizzata da Innova Group, e Curated by, curata da Giacinto Di Pietrantonio.

ArtVerona 2023: le gallerie

Main Section

Galleria Accademia, Torino; Ambidexter Gallery, Istanbul (TR); Annarumma, Napoli; AreaB, Milano; Art D2, Milano; Art of this Century, Milano; Arte in salotto, Milano; Artericambi, Verona; Artesanterasmo, Milano; Artesilva, Seregno (MB); Galleria Enrico Astuni, Bologna; Atipografia, Arzignano (VI); Bergamini – Minuti Arte Contemporanea, Milano, Roma; BIANCHIZARDIN Contemporary Art, Milano; Boccanera Gallery, Trento, Milano; Galleria Giovanni Bonelli, Milano, Canneto sull’Oglio (MN), Pietrasanta (LU); Galleria Bonioni Arte, Reggio Emilia; Ca’ di Fra’ Arte Contemporanea, Milano; CaputoColossi Incontro d’arte, Brescia; Cardelli & Fontana Arte Contemporanea, Sarzana (SP); Cardelli & Fontana Arte Moderna, Sarzana (SP); antonella cattani contemporary art, Bolzano; Cellar Contemporary, Trento; Galleria D’Arte Cinquantasei, Bologna; Glenda Cinquegrana Art Consulting, Milano; Colophonarte, Belluno; Colossi Arte Contemporanea, Brescia; Cris Contini Contemporary, Londra, Montenegro; Galleria Maurizio Corraini, Mantova; Lara & Rino Costa Arte Contemporanea, Valenza (AL); Crag – Chiono Reisovà Art Gallery, Torino; D406 Arte Contemporanea, Modena; alberto damian | gallery, Treviso; Galleria de’ Bonis, Reggio Emilia; Paolo Maria Deanesi Gallery, Rovereto, Trento; Deodato Arte, Milano, Roma, Porto Cervo (SS), Chia (SU), Courmayeur (AO), Pietra Santa (LU), St. Moritz (CH); Dep Art Gallery, Milano, Ceglie Messapica (BR); E3 Arte Contemporanea, Brescia; Eidos Immagini Contemporanee, Asti; Espinasse 31, Milano, Madrid, Miami, Montecarlo; Galleria Ferrari, Treviglio (BG); FerrarinArte, Legnago (VR); Galleria Ferrero Arte Contemporanea, Ivrea (TO); Floris Art Gallery, Milano; Fornaciai Art Gallery Modern and Contemporary, Firenze; Galleria Forni, Bologna; Galerie Frey, Vienna, Salisburgo (AT); Frittelli Arte Contemporanea, Firenze; Galleria Gaburro, Milano, Verona; Doris Ghetta, Bolzano; Galleria Giraldi, Livorno; Il Chiostro Arte Contemporanea, Saronno (VA); Galleria Il Ponte, Firenze; Galleria d’Arte l’Incontro, Chiari (BS); Gare 82, Brescia; Isolo 17 Gallery, Verona; Kanalidarte, Brescia; Kromya Art Gallery, Verona, Lugano; La Città Projects, Verona; LABS Contemporary Art, Bologna, L’Ariete artecontemporanea, Bologna; LANGart, Amsterdam (NL); Lattuada Gallery, Milano; M77 Gallery, Milano; Madeinartgallery, Milano; Magma Gallery, Bologna; Stefano Malinverno Arte Moderna e Contemporanea, Milano; Marignana Arte, Venezia; Mazzoleni, Torino, Londra; mc2gallery, Milano, Tivat (MNE); MLB Maria Livia Brunelli Gallery, Ferrara; Galleria d’Arte Niccoli, Parma; Nicola Pedana Arte Contemporanea, Caserta; Nuova Galleria Morone, Milano; Galleria Open Art, Prato; Osart Gallery, Milano; Paci Contemporary, Brescia; Plain Gallery, Milano; Poleschi Arte, Milano; progettoarte elm, Milano; Prometeo Gallery Ida Pisani, Milano, Lucca; Punto sull’Arte, Varese; Quam Galleria d’Arte, Scicli (RG); Matteo Ragni Arte Contemporanea, Forlì; Studio d’Arte Raffaelli, Trento; Galleria Michela Rizzo, Venezia; RossovermiglioArte, Padova; Federico Rui Arte Contemporanea, Milano; Galleria Spazia, Bologna; Spirale Milano, Milano; Galleria Studio G7, Bologna; Studio Gariboldi, Milano; Studio la Città, Verona; Tempesta Gallery, Milano; The Flat – Massimo Carasi, Milano; The Gallery Apart, Roma; Ticinese Art Gallery, Milano; Tornabuoni Arte, Firenze, Milano, Forte dei Marmi (LU), Parigi, Londra, Crans Montana (CH); UMA Gallery, Novara; Galleria Vigato, Alessandria; VinciArte, Padova; Manuel Zoia Gallery, Milano

Innova

A Pick Gallery, Torino; Candy Snake Gallery, Milano; Collica & Partners, San Gregorio di Catania (CT); Raffaella de Chirico Arte Contemporanea, Torino; Divario, Roma; Lo Magno artecontemporanea, Modica (RG); RizzutoGallery, Palermo; Studio La Linea Verticale, Bologna; Galleria Susanna Occhipinti, Ragusa.

Curated By

Contemporary Cluster, Roma; Eidos Immagini Contemporanee, Asti; MAG – Magazzeno Art Gallery, Ravenna; Nashira Gallery, Milano; StayOnBoard Art Gallery, Milano; Zamagni Galleria d’Arte, Rimini

LAB

Giuseppefraugallery, Gonnesa (Carbonia Iglesia); IUNO, Roma; PIA, Lecce; Villa Filanda Antonini, Lancenigo (TV)

Le sezioni e i premi

Tra le sezioni speciali, torna LAB, a cura di Giulia Floris, che presenta realtà no profit in connessione con istituzioni legate all’arte contemporanea, e la nuova area POV-Point of view, curata da Edoardo Monti che propone una selezione di protagonisti del mondo della comunicazione nel macrocosmo artistico: collezionisti, influencer, account social gestiti da collettivi, blog e giornali con una presenza unicamente online che hanno trasformato il mondo dell’arte, dando potere comunicativo agli artisti, ampliandone l’impatto globale, promuovendo la connettività e rimodellando l’espressione artistica.

Nell’ambito dei Premi e dei riconoscimenti, ArtVerona presenta due new entries: Marval Collection, incentrata sugli interrogativi e sui temi più urgenti e divisori del nostro tempo, e Premio stARTup, dedicato ad artisti giovani e mid career (fino ai 50 anni) con un percorso di ricerca coerente e un linguaggio ben identificabile. Confermati A Disposizione. Veronafiere per l’arte, Premio Display, Fondazione Coppola per Icona, A Collection, Premio Montani Tesei, Premio Casarini DueTorri Hotel, Sustainable Art Prize, MZ Costruzioni e Premio Massimiliano Galliani per il Disegno Under35.

Protagonista della terza edizione di Red Carpet è Peter Halley. L’artista nato a New York nel 1953 sarà l’autore di uno dei progetti più identitari delle ultime edizioni di ArtVerona, in partnership con Aquafil S.p.A., tra i principali attori in Italia e nel mondo nella produzione di fibre sintetiche da materiale di riciclo. Halley realizzerà una grande opera d’arte, che prende la forma di un tappeto di oltre 400 metri quadrati, er accogliere il visitatore nella Galleria dei Signori, diventando una piattaforma di incontro e un segno artistico immediatamente riconoscibile.

I talk e i format

Torna l’Area Talk che si rinnova assieme allo spazio dedicato alle editorie attraverso un progetto allestitivo di Reverse che vede coinvolto anche il laboratorio della Casa circondariale di Montorio veronese. L’Area Talk sarà lo scenario in cui si svolgerà Cabaret, il programma talk a cura di Nicolas Ballario dal sapore quasi teatrale, per raccontare il contemporaneo. In programma anche il nuovo format Visiting Collectors e il progetto pluriennale Visiting Curator, a cura di Maria Chiara Valacchi, in cui direttori e curatori di istituzioni museali sono invitati a scoprire la ricerca e gli artisti delle gallerie di ArtVerona. I diversi linguaggi degli artisti in fiera vengono valorizzati dal format Standchat, curato da Saverio Verini che permette al pubblico di fare incontri vis-à-vis con i protagonisti della fiera all’interno degli stand delle gallerie che li rappresentano.

Confermato tra gli spazi della fiera Habitat, progetto culturale dedicato agli artisti storici italiani, concepito come creazione di spazi immersivi capaci di realizzare coinvolgenti modelli di fruizione e offrire al visitatore un’inedita esperienza di visione. I padiglioni della fiera ospiteranno due Habitat, Spazio Elastico (1967-1968) di Gianni Colombo e Film Ambiente (1969) di Marinella Pirelli.