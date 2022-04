BOOMing 2022 fiorisce a Bologna: l’arte emergente torna in presenza

Dopo l’apertura della 59ma Biennale di Venezia, l’arte contemporanea torna finalmente a fiorire e dà appuntamento a Bologna per BOOMing Contemporary Art Show, la fiera dedicata all’arte emergente, prodotta da Doc Creativity e diretta da Simona Gavioli, che dopo la tappa sul metaverso di Lieu.City torna nella concreta realtà delle cose, prendendo forma al negli spazi del Binario Centrale di DumBO dal 12 al 15 maggio, durante l’Art Week che animerà la città felsinea già dal 7 maggio.

L’opportunità del metaverso

BOOMing, come tutta l’Art Week, avrebbe dovuto svolgersi nelle consuete date invernali del 2022 ma poi, a causa della recrudescenza della pandemia, si decise di spostare a primavera tutto ma non proprio ogni cosa: a fine gennaio infatti BOOMing – Contemporary Art Show aprì sul metaverso, prima fiera in Italia a esplorare questa nuova dimensione che, nel futuro immediatamente prossimo, sarà sempre più aderente alla realtà “tradizionalmente” intesa e anche fruita. «Questa del metaverso è un’opportunità da cogliere, utilissima anche per gestire il tempo di fruizione dal vivo di una fiera. Può essere utile, per esempio per pianificare in anticipo un percorso di visita o per ritornare con calma su ciò che di più interessante si è visto», spiegava Deodato Salafia, fondatore di Lieu.City.

E così, sviluppando il ragionamento, la fiera continuerà a essere accessibile virtualmente su Lieu.City dal primo maggio ma confermatissima anche l’edizione in presenza. E dunque, cosa vedremo? 25 le gallerie che presenteranno le ricerche dei propri artisti in tre sezioni tematiche. E poi tre special project, cinque talk e tutto ciò che contraddistingue una fiera in presenza: visite guidate, premi, performance e una mostra off.

BOOMing 2022: le sezioni

Come previsto, l’esposizione al Binario Centrale di DumBO si articolerà in tre sezioni. In ARENA vedremo una selezione gallerie chiamate a interpretare il concetto di querencia, tema dell’edizione 2022 di BOOMing. «C’è più che mai bisogno di amore, desiderio, energia, per questo abbiamo deciso di lasciare che a ispirare questa edizione di BOOMing sia una parola densa di passione come querencia», ha spiegato Simona Gavioli, critico d’arte e curatore indipendente al timone della manifestazione. «Dal verbo querer, infatti, querencia indica quel luogo così carico di amore e forza dove un toro, durante la corrida, riesce a ricaricarsi per uscirne più vigoroso e combattivo che mai. Metafora perfetta della rinascita post-pandemica. Tutti nell’arena allora, ad immergerci nell’arte che si è fatta querencia».

Altra sezione tematica è FeminisMAS, dedicata alle varie sfumature del femminismo e al ruolo delle donne, ancora sottorappresentate nel sistema e nel mercato dell’arte, che prosegue il filone di indagine già inaugurato lo scorso anno. Parteciperanno figure femminili di spicco nel panorama artistico nazionale e internazionale, oltre che artisti che hanno fatto della tematica femminile il cardine della loro poetica, decostruendone e ricostruendone le fondamenta culturali e storiche e analizzandone i punti sensibili

AFUERA, infine, avrà come focus l’attualità dell’arte urbana, coinvolgendo le gallerie Bonobolabo, Deodato Arte, Il Cerchio e le Gocce, Studio Edera e Wunderkammern, che popoleranno la fiera con nomi ormai iconici nel mondo dell’arte urbana, Shepard Fairy, Jef Aerosol, Banksy e Keith Haring, fino ad artisti più contemporanei, come Eron, Corn79, Ericailcane, Andrea Casciu, 108, Kiki Skipi e Laurina Paperina.

Special Area e Special Project

Alle tre sezioni tematiche di BOOMing 2022 si aggiungerà la SPECIAL AREA della Fondazione Rocco Guglielmo con “MOON” (M∞N), progetto dedicato alla Luna come rappresentazione della divinità femminile e alla sua influenza, a cura di Simona Caramia e Simona Gavioli, presentato in anteprima a BOOMing con una selezione di opere delle artiste coinvolte. Sarà questo l’inizio di un percorso espositivo che culminerà all’interno della project room del Museo Marca di Catanzaro a partire dalla fine del 2022. Le artiste coinvolte saranno Alessandra Baldoni, Claudia Giannuli, Luana Perilli, Margherita Paoletti, Maria Pia Picozza e Samantha Stella.

Già presentata in anteprima virtuale nell’ambito di META-BOOMing su Lieu.City, Alla luna, installazione partecipativa di Antonello Ghezzi – duo di artisti formato da Nadia Antonello e Paolo Ghezzi – presentata da exibart, ritornerà anche al Binario Centrale, per lanciare un messaggio di profonda unione a sostegno della collettività. È di 384,400 Km la distanza che ci separa dalla Luna, una misura che potrà essere colmata dai passi compiuti dai visitatori virtuali e reali di BOOMing, che compiranno così una vera “missione spaziale collettiva”. Insomma, ne vedremo delle belle e ci sarà da camminare parecchio, questa volta “davvero”.