Cosa succede alla Manifattura Tabacchi di Firenze? Happening!

Difficile descrivere in poche righe cosa stia accadendo in questi giorni negli spazi della Manifattura Tabacchi di Firenze ma provo a darne un’idea, sperando che chi si trovi in città sia incuriosito e decida di scoprire di persona cosa sia Happening! Una rassegna, a cura di Letizia Renzini, che trasformerà gli spazi della Manifattura in un laboratorio di sperimentazione, di produzione e creazione di progetti artistici, con il dichiarato intento di attivare ogni possibile sinergia tra performances arts legate alle arti visive e arti performative vicine alle produzioni teatrali.

Rimescolare le carte

Artista, performer, dj, regista, e autrice, Renzini, per l’ideazione e curatela di Happenning!, ha tratto ispirazione dalle collaborazioni sviluppate con artisti di differenti discipline e dai diversi linguaggi artistici. Nei suoi ultimi progetti di nuovo teatro musicale, la danza, la drammaturgia, la musica classica, la musica elettronica e le arti visive si intersecano senza sovrapporsi ed escludersi nella struttura di lavori coinvolgenti e difficilmente etichettabili.

«Ho pensato a Happening! – dice Letizia Renzini – come a un festival che testimoniasse e indagasse quello che vedo come un dato di fatto nel campo della produzione artistica contemporanea: la multidisciplinarietà, gli smarginamenti tra i linguaggi artistici e tra le arti del tempo e dello spazio».

Happening si propone di offrire un’opportunità per rimescolare le carte sul tavolo, a partire dal luogo stesso, la Manifattura Tabacchi di Firenze, ex-fabbrica dove già risiedono artisti e designer tra cui Mòno, Canificio, Ducccio Maria Gambi, Super Duper, i quali collaboreranno con gli artisti invitati, come la performer e coreografa Marina Giovannini o il performer e musicista statunitense Rob Mazurek.

Happening! si prefigura, tanto per la curatrice Letizia Renzini quanto per NAM-Not A Museum, che ha voluto e prodotto il progetto, come un momento di incontro e collaborazione tra artisti di diverse discipline, provenienza e formazione per esplorare commistioni interdisciplinari e riconfigurare uno stesso progetto artistico in formati che si svilupperanno sia nel tempo come performances, sia nello spazio come installazioni. Al pubblico la libertà di fruire le opere nelle loro diverse declinazioni, entrando in contatto con le pratiche artistiche e partecipando alle fasi creative attraverso i laboratori e i trainings. L’attenzione è posta sui processi creativi, sulle possibilità offerte dall’arte per riappropriarsi del tempo e per rafforzare le relazioni interpersonali, per continuare a riorganizzare il nostro pensiero critico, per arricchire la consapevolezza di noi stessi e l’importanza della nostra partecipazione attiva all’interno di una comunità.

Happening: gli artisti e le realtà coinvolte

Sconfinamenti continui e riappropriazione di tempo e di luoghi, collaborazioni con realtà fiorentine consolidate tra cui la Scuola di Musica di Fiesole, Tempo Reale, la Fondazione Marangoni per la fotografia, e più recenti, come l’etichetta OOh sounds di Michele Pardo Pauli o New Generation Festival che ha collaborato al progetto partecipato Opera Lab, un’immersione nella musica della Carmen di Bizet, la cui storia romantica troverà il suo eco nella storia e nelle storie della Manifattura Tabacchi.

Insomma, la Manifattura Tabacchi, con Happening!, tra il 25 settembre e il 4 ottobre diviene luogo di sperimentazione e partecipazione dei processi creativi grazie alle esplorazioni artistiche di Muna Mussie in collaborazione con il musicista Nicola Ratti, di Jessie Marino, di Rob Mazurek, di Letizia Renzini con Giovanni Magaglio e la Scuola di Musica di Fiesole, di Marina Giovannini con gli Attivisti della Danza, dell’attrice Silvia Franco, dei live sets di Giuseppe Ielasi, di Bellows, di Shelley Parker insieme a Fernanda Munoz-Newsome, e di Holy Similaun Ansatz a cura di Michele Pauli.

Per il programma e tutti gli appuntamenti di Happening, potete dare un’occhiata qui.