Miart 2021: ecco le nuove date, per un colpo di coda estivo a Milano

Con l’avvicinarsi del nuovo anno, è giunto il tempo di buoni propositi e di aggiustamenti di calendario. Tra le prime manifestazioni di portata internazionale a comunicare un cambio di data è miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano, organizzata da Fiera Milano, che annuncia le sue nuove date: la prima edizione diretta da Nicola Ricciardi si terrà infatti dal 17 al 19 settembre 2021, con preview il 16 settembre e, quindi, dopo il Salone del Mobile, dal 5 al 10 settembre, e prima della Milano Fashion Week, dal 21 al 27 settembre. Insomma, un colpo di coda estivo che vedrà la città meneghina in pieno fermento.

«Dopo l’edizione online del 2020, che ha permesso di mantenere in contatto galleristi, collezionisti, professionisti del mondo dell’arte e pubblico, miart ha trovato nell’ideale finestra tra il Salone del Mobile (5-10 settembre) e la Milano Fashion Week (21-27 settembre) la giusta collocazione», hanno dichiarato di organizzatori. Originariamente, infatti, e come da tradizione, miart si tiene ad aprile e le date del 2021 erano dal 9 all’11.

«La decisione nasce da un’attenta valutazione mirata a non compromettere l’attrattività di miart che da sempre si è contraddistinta per la sua vocazione internazionale. Infatti, le nuove date permetteranno alla manifestazione di mantenere questa importante e fondamentale caratteristica», hanno continuato.

La nuova edizione, che vedrà come direttore artistico Nicola Ricciardi, in carica già da ottobre 2020, dopo i quattro anni di Alessandro Rabottini, rappresenterà un’opportunità di rilancio da non perdere, dopo la parentesi dell’edizione online che, però, non rimarrà un caso isolato. Classe ’85 e già direttore artistico delle Ex OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino, Ricciardi guiderà una edizione fisica, negli spazi di fieramilanocity, ma arricchita e completata da una experience digitale veicolata da una piattaforma online, attraverso cui proporre contenuti multimediali e nuovi modi di comunicare, «per amplificare ulteriormente il dialogo tra moderno e contemporaneo caratteristico di miart», commentano dall’organizzazione.

Come tutti gli anni, miart sarà l’epicentro della Milano ArtWeek, con il suo ricco calendario, di eventi e inaugurazioni promosso con il Comune di Milano Cultura, riunendo le maggiori istituzioni pubbliche e fondazioni private della città.