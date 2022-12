AREA.Lab, il nuovo corso di progettazione culturale all’Accademia di Torino

La cultura, oggi, si declina anche come progettazione, cioè pianificazione, organizzazione, quindi capacità di mettere in rete, riunire competenze, conoscenze e professionalità in un sistema dinamico, attivo sul campo. Di questa metodologia del fare – e anche del pensare – tiene conto il percorso formativo di progettazione culturale AREA.Lab, promosso dall’associazione culturale La Nuova Maniera e da TDF.Collective, che avrà inizio a partire dal 17 febbraio 2023 fino al 30 giugno 2023. Il corso verrà ospitato negli spazi dell’Accademia Albertina di Torino, in collaborazione con il Dipartimento di scenografia e applicazioni digitali per le arti visive, diretto dalla prof.ssa Elisabetta Ajanì.

Il programma sarà scandito da più di 40 ore di lezioni frontali di formazione teorica, durante le quali verranno approfonditi elementi di storia dell’arte contemporanea, di storia e metodologia della curatela, estetica e critica d’arte, oltre che storia e regole di allestimento, digital marketing e scrittura per l’arte. Previste inoltre 40 ore di workshop con professionisti del settore e momenti di incontro con artisti accompagneranno lo studio teorico con l’analisi di casi studio. La formazione teorica sarà costantemente affiancata da un percorso laboratoriale di scoperta dei modi e le possibilità di ideazione, creazione e realizzazione di una mostra, all’interno degli spazi dell’Accademia Albertina.

«Crediamo fortemente in un modello di formazione differente, che possa aiutare l’allievo a perfezionare e implementare gli strumenti conseguiti nei suoi anni di studio», hanno dichiarato Annachiara De Maio e Giovanna Rombaldi, ideatrici del progetto. «AREA.lab è pensato per far conoscere la progettazione culturale a tutto tondo grazie anche alla collaborazione con diverse realtà del territorio pronte a raccontare e a condividere le loro esperienze».

Un intenso periodo di partecipazione pratica, dunque, che vedrà alternarsi momenti di progettazione ed esercitazioni pratiche a studio visit con artisti e galleristi, per la realizzazione di un progetto finale. Al termine del corso, gli studenti partecipanti avranno la possibilità di seguire e partecipare ai lavori per la realizzazione di una mostra all’interno della Summer Exhibition dell’Accademia.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 gennaio 2023. Il form di iscrizione è online su sito di tdfcollective. Per maggiori informazioni si può scrivere a corso.arealab@gmail.com.