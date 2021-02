Galleria Borghese racconta la città agli studenti, con Progetto Scuola ABC

Una passeggiata virtuale in uno dei musei più importanti di Roma e d’Italia, accompagnati da un gruppo speciale. La nuova stagione di A Spasso con ABC, progetto dedicato alle scuole superiori del Lazio e promosso da Regione Lazio e Roma Capitale, è ripartita dalla grande storia dell’arte racchiusa tra le stanze della Galleria Borghese. E, a guidare i giovanissimi studenti in questo tour online, la direttrice Francesca Cappelletti, Marco Lodoli, scrittore e professore, Jacopo Veneziani, divulgatore di storia dell’arte, Nicolas Ballario, critico d’arte e giornalista, e Le Coliche, duo comico popolarissimo sul web. A fare da cicerone, la stand up comedian Michela Giraud, che ha sempre fatto della storia dell’arte la sua più grande passione. A Spasso con ABC rientra nell’ambito del più ampio Progetto Scuola ABC, programma ideato dall’Assessora Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio Giovanna Pugliese, articolato in quattro filoni, ognuno dei quali rivolto all’approfondimento di un settore specifico, per ampliare la conoscenza dei giovani studenti – in particolare quella del loro territorio – e per stimolarne la curiosità, parlando il loro stesso linguaggio.

Oltre ad A Spasso con ABC, itinerario alla scoperta dei luoghi d’eccellenza della cultura nel Lazio – tra le prossime tappe, i giardini di Ninfa e Sermoneta, Sutri e le necropoli di Tarquinia e Cerveteri – il programma prevede altre tre sezioni: Cinema&Società, che affronta temi di attualità con il contributo di registi, attori e sceneggiatori, Cinema&Storia, orientato agli argomenti della storia del Novecento, raccontati attraverso il cinema d’autore, e La Città Incantata, una serie di incontri per approfondire i linguaggi del fumetti, della street art e dell’animazione.

«Resistete. A voi ragazzi si chiede un sacrificio grandissimo, so quanto sia importante la necessità della scuola partecipata. Quando, soprattutto nel crescere, nell’adolescenza è importante farlo con i propri amici», è l’appello rivolto ai giovani da Pugliese. «L’Arte, la Bellezza e la Cultura siano anche e soprattutto per voi stelle polari del vostro quotidiano. Studiate, leggete, incuriositevi. Fatelo sorridendo, divertendovi sia nel tempo libero sia nel tempo che dedicate alla vostra formazione».

D’altra parte, i numeri di Progetto Scuola ABC dimostrano che la curiosità è ben più che viva. Al primo incontro di Cinema&Società, dedicato alla Serialità Televisiva – un argomento che certamente incontra l’interesse delle giovani generazioni – hanno partecipato più di 400 studenti da remoto. Ospiti dell’incontro, Federico Cesari e Ludovico Di Martino, rispettivamente attore e regista di Skam, e Re Salvador del collettivo Grams, sceneggiatore di Baby, due serie molto viste e dibattute, trasmesse da Netflix. La prima “stagione” dei Progetti Scuola ABC si è svolta nel triennio 2017-2020 e ha visto la partecipazione di 170 scuole, 425 docenti e circa 20mila studenti. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, gli incontri dell’edizione 2020-2021 si terranno in modalità online.