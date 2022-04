IED punta sullo sviluppo dell’area Arte e Restauro

Nell’annunciare la nomina IED Istituto Europeo di Design ha dichiaro che «il Gruppo IED conferma la volontà di sviluppo dell’area Arte e Restauro ed è secondo questa prospettiva di crescita che arriva la nomina di Igor Zanti come Global Head of Arts & Restoration Department, dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore IED Firenze dal 2018 ad oggi. Zanti andrà a sovrintendere tutta l’offerta Arte e Restauro del Gruppo».

«Sono molto felice di assumere questo nuovo incarico perché mi riporta in ambiti vicini alla mia formazione di storico e critico d’arte. IED e Accademia Aldo Galli hanno già da tempo sviluppato programmi che si occupano delle professioni dell’arte e del restauro. Il mio ruolo sarà di coordinare l’offerta formativa a livello globale cercando di potenziare sempre più questi temi nelle sedi italiane ed in quelle estere. In un momento così difficile nella storia dell’umanità è importante notare come il Gruppo IED abbia voluto investire sui valori dell’arte, della cultura, della conservazione della memoria storica e del patrimonio culturale, quali leve per un rinnovamento e rinascimento sociale, rivolgendosi alle nuove generazioni che sono e saranno i fautori primi di questo rinnovamento» ha dichiarato Igor Zanti, Global Head of IED Arts & Restoration Department.

«IED in questo processo di sviluppo – ha proseguito l’istituto – è consapevole che le nuove generazioni sono preziose nel processo che porta a conservare, tramandare e promuovere il patrimonio culturale e artistico made in Italy, un patrimonio apprezzato e riconosciuto a livello internazionale e per cui la formazione specializzata risulta fondamentale.

L’offerta formativa Arte è trasversale alle sedi del Gruppo IED e ha un core che punta a sviluppare quelle competenze necessarie per chi vuole operare nel settore promuovendolo come professionista quale curatore, cultural project manager, imprenditore culturale, exhibition museum educator, museum set up designer o art gallery manager. L’universo dell’arte è in continua espansione e intorno alla figura dell’artista “puro” gravitano infatti quelle professioni altamente specializzate, codificate o ancora in evoluzione, caratterizzate da specifiche competenze.

Il cuore del Restauro, e quindi delle discipline dedicate a chi vuole consevare il patrimonio artistico con la professione del restauratore o del conservatore, risiede invece nell’Accademia Aldo Galli di Como – che dal 2010 fa parte del Gruppo IED – un piccolo gioiello nel campo dell’Alta Formazione Artistica con più di 30 anni di storia alle spalle, unica scuola privata in Italia in grado di rilasciare il Diploma Accademico di secondo livello in Restauro, riconosciuto dal MIUR e abilitante alla professione (corso quinquennale a ciclo unico in Restauro)».

La Direzione di IED Firenze passa a Danilo Venturi «che raccoglie i risultati di questi ultimi anni per proiettare la Sede fiorentina verso la costruzione di nuove opportunità sempre più internazionali nel campo della formazione», ha concluso l’istituto.